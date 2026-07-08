Найбільший у світі залізничний вокзал збудували лише за 38 місяців: як виглядає інфраструктурне диво

Чунцін-Схід офіційно визнаний найбільшим у світі залізничним вокзалом за площею: він займає 1,22 мільйона квадратних метрів, або близько 170 футбольних полів.

Розташований у Чунціні, на південному заході Китаю, найбільший у світі залізничний вокзал – це сучасне будівельне диво. Він у шість разів більший за Центральний вокзал Нью-Йорка та в п'ятнадцять разів — за Лейпцизький головний вокзал, найбільший залізничний вокзал Європи. Чунцін-Схід займає площу, більшу за деякі невеликі міста. Фактично, він більш ніж удвічі більший за Ватикан у Римі, пише Oddity Central.

Як виглядає найбільший у світі залізничний вокзал

Чунцін-Схід має 29 платформ і 15 залізничних колій, а також до восьми поверхів із сталевим трубчастим дахом. Його 400-метрові платформи розраховані на перевезення до 16 000 пасажирів в годину пік, а також найдовші високошвидкісні поїзди Китаю.

Відео дня

Вражає той факт, що він фактично розташований на вершині гори. Чунцін славиться своєю гірською місцевістю, що робить його одним із найменш придатних китайських мегаполісів для розміщення такого величезного транспортного вузла. Але цей приклад наштовхує на думку, що складний рельєф місцевості, очевидно, нічого не означає, коли є технології, амбіції та армія робітників для реалізації цього бачення.

За даними інформаційного агентства "Сіньхуа", робітникам спочатку потрібно було вирубати та підірвати гору, а потім вирівняти місцевість для будівництва гігантського залізничного вокзалу.

Також для цього будівництва було використано майже 2 мільйони кубічних метрів бетону та близько 366 000 тонн сталі. На об'єкті працювало до 40 000 людей та армія роботизованої техніки.

Також на будівництво східного Чунціна знадобилося лише 38 місяців. Це може здатися не таким вже й швидким терміном, але враховуючи, що більшості країн, ймовірно, потрібно більше часу, щоб отримати необхідні дозволи на такий масштабний проект, це надзвичайно короткий період.

Нагадаємо, що дорога Лінпайші в Китаї, — це надзвичайно крута та вузька зигзагоподібна траса з 18 захоплюючими дух крутими поворотами.

Крім того, розташована на висоті 914,4 м над рівнем моря в провінції Чунцін на південному заході Китаю, скельна дорога Ланьїн є однією з найвражаючих в Азії.