Кошмар для будь-якого водія: як виглядає найгірша зигзагоподібна дорога у світі (фото)

Дорога Лінпайші в Китаї, — це надзвичайно крута та вузька зигзагоподібна траса з 18 захоплюючими дух крутими поворотами.

Китай має одні з найвражаючих об'єктів інфраструктури у світі, включаючи підвісні дороги, що проходять посеред річок, або автомагістралі, що перетинають вузькі гірські хребти. Також в країні є дуже складні дороги такі, як кам'яна дорога Лінпайші, пише Oddity Central.

Найнебезпечніша дорога у Китаї

Затиснута між двома великими скелями в південно-західному Китаї, зигзагоподібна дорога Лінпайші з'єднує невелику громаду Тяньпін із зовнішнім світом. Дорога має довжину лише 3,7 кілометра, вона пролягає від села Тяньпін до провінційної дороги 201, а зигзагоподібна ділянка сягає лише 453 метрів, але цього достатньо, щоб кинути виклик навіть найдосвідченішим водіям.

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Збудована у 2012 році та заасфальтована у 2019 році, унікальна зигзагоподібна дорога Лінпайші вимагає від транспортних засобів дуже повільного руху та обережного проходження кожного різкого повороту. Дорога не тільки неймовірно вузька, що унеможливлює повернення назад, але й її нахил може сягати 36% на найкрутіших схилах.

На щастя, громада Тяньпінг складається лише зі 137 осіб із 37 громад, тому звивиста дорога, що з'єднує її із зовнішнім світом, рідко буває переповненою, що допомагає водіям краще орієнтуватися на її поворотах.

Ця дорога закрита для вантажівок, автобусів та транспортних засобі, оскільки вони просто не можуть подолати її вузький зигзагоподібний шлях. Тільки невеликі транспортні засоби можуть зробити це, використовуючи лише спеціально створений для цього простір на кутах.

Через надзвичайну крутизну, зигзагоподібною ділянкою дороги Лінпайші слід рухатися лише на першій передачі.

Нагадаємо, що розташована на висоті 914,4 м над рівнем моря в провінції Чунцін на південному заході Китаю, скельна дорога Ланьїн є однією з найвражаючих в Азії.

Також кафе Gushi Cliff Coffee у провінції Фуцзянь на південному сході Китаю дозволяє відвідувачам насолодитися чашкою кави на схилі скелі, на висоті 60 метрів над поривами вітру.