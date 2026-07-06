Кошмар для любого водителя: как выглядит самая опасная извилистая дорога в мире (фото)

Дорога Линпайши в Китае — это невероятно крутая и узкая зигзагообразная трасса с 18 захватывающими дух крутыми поворотами.

В Китае находятся одни из самых впечатляющих объектов инфраструктуры в мире, в том числе подвесные дороги, проходящие посреди рек, или автомагистрали, пересекающие узкие горные хребты. Также в стране есть очень сложные дороги, такие как каменная дорога Линпайши, пишет Oddity Central.

Самая опасная дорога в Китае

Зажатая между двумя большими скалами на юго-западе Китая, зигзагообразная дорога Линпайши соединяет небольшую общину Тяньпинь с внешним миром. Длина дороги составляет всего 3,7 километра, она пролегает от деревни Тяньпинь до провинциальной дороги 201, а извилистый участок достигает всего 453 метров, но этого достаточно, чтобы бросить вызов даже самым опытным водителям.

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Построенная в 2012 году и заасфальтированная в 2019 году, уникальная зигзагообразная дорога Линпайши требует от транспортных средств очень медленного движения и осторожного прохождения каждого резкого поворота. Дорога не только невероятно узкая, что делает невозможным разворот, но и её уклон может достигать 36% на самых крутых склонах.

К счастью, община Тяньпин насчитывает всего 137 человек из 37 общин, поэтому извилистая дорога, соединяющая её с внешним миром, редко бывает перегруженной, что помогает водителям лучше ориентироваться на её поворотах.

Эта дорога закрыта для грузовиков, автобусов и других транспортных средств, поскольку они просто не могут преодолеть её узкий извилистый участок. Только небольшие транспортные средства могут это сделать, используя специально отведенные для этого места на поворотах.

Из-за чрезвычайной крутизны по зигзагообразному участку дороги Линпайши следует двигаться только на первой передаче.

Напомним, что скалистая дорога Ланьин, расположенная на высоте 914,4 м над уровнем моря в провинции Чунцин на юго-западе Китая, является одной из самых впечатляющих в Азии.

Кроме того, кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над порывами ветра.