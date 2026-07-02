Проложенная вручную сквозь горы: как выглядит одна из самых опасных дорог в мире (видео)
Расположенная на высоте 914,4 м над уровнем моря в провинции Чунцин на юго-западе Китая, скальная дорога Ланьин является одной из самых впечатляющих в Азии.
Дорога Ланьинь считается одной из самых опасных дорог в мире, ведь она является символом решимости человека перед лицом непреодолимых трудностей. Когда в 2001 году жители деревни Ланьинь оказались почти полностью изолированными от внешнего мира, они решили проложить себе дорогу через склон горы, пишет Oddity Central.
Тогда каждому домохозяйству поручили вручную проложить участок дороги общей длиной 1,2 километра. Ведь строительная техника никогда бы не поместилась в этом узком пространстве. На этом объекте работали примерно 80 человек, которые также не смогли бы себе этого позволить. Именно поэтому вся работа выполнялась преимущественно с помощью зубил и молотков руками простых крестьян.
Жителям деревни Ланьинь потребовалось почти четыре года, чтобы завершить черновой фундамент объекта, который впоследствии превратился в дорогу в скалах. Лишь в 2016 году региональные власти Чунцина решили одобрить укрепление и расширение этой скальной дороги, назвав этот проект мерой по преодолению бедности в этом районе.
Сегодня эта чрезвычайно узкая и крутая дорога Ланьин, с уклоном 22,9 % на некоторых участках, требует от водителей ловкости и терпения. Кроме того, туда часто ездят туристы, желающие полюбоваться захватывающими видами Большого каньона Ланьинь, самого глубокого в провинции Чунцин.
Напомним, что кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над порывами ветра.
Кроме того, в китайском городе Наньчун провинции Сычуань пилот параплана запутался в строительном кране. Мужчина некоторое время находился в затруднительном положении на большой высоте.