Проложенная вручную сквозь горы: как выглядит одна из самых опасных дорог в мире (видео)

Расположенная на высоте 914,4 м над уровнем моря в провинции Чунцин на юго-западе Китая, скальная дорога Ланьин является одной из самых впечатляющих в Азии.

Дорога Ланьинь считается одной из самых опасных дорог в мире, ведь она является символом решимости человека перед лицом непреодолимых трудностей. Когда в 2001 году жители деревни Ланьинь оказались почти полностью изолированными от внешнего мира, они решили проложить себе дорогу через склон горы, пишет Oddity Central.

Дорога Ланьин-Клифф-Роуд

Тогда каждому домохозяйству поручили вручную проложить участок дороги общей длиной 1,2 километра. Ведь строительная техника никогда бы не поместилась в этом узком пространстве. На этом объекте работали примерно 80 человек, которые также не смогли бы себе этого позволить. Именно поэтому вся работа выполнялась преимущественно с помощью зубил и молотков руками простых крестьян.

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Жителям деревни Ланьинь потребовалось почти четыре года, чтобы завершить черновой фундамент объекта, который впоследствии превратился в дорогу в скалах. Лишь в 2016 году региональные власти Чунцина решили одобрить укрепление и расширение этой скальной дороги, назвав этот проект мерой по преодолению бедности в этом районе.

Уникальная дорога в Китае

Сегодня эта чрезвычайно узкая и крутая дорога Ланьин, с уклоном 22,9 % на некоторых участках, требует от водителей ловкости и терпения. Кроме того, туда часто ездят туристы, желающие полюбоваться захватывающими видами Большого каньона Ланьинь, самого глубокого в провинции Чунцин.

Напомним, что кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над порывами ветра.

Кроме того, в китайском городе Наньчун провинции Сычуань пилот параплана запутался в строительном кране. Мужчина некоторое время находился в затруднительном положении на большой высоте.