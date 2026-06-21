Завис на высоте 60 метров: в Китае парапланерист зацепился за строительный кран

В китайском городе Наньчун провинции Сычуань пилот параплана запутался в строительном кране. Мужчина некоторое время был заблокирован на большой высоте.

Парапланерист завис на высоте 58 метров после того, как парашют, с помощью которого мужчина совершал полет, запутался в строительном башенном кране на юго-западе Китая. Об этом сообщает портал China.com.

Любителю парапланеризма пришлось несколько часов провисеть в воздухе, пока проводилась спасательная операция.

Спасательная операция Фото: скриншот

Как сообщает портал BJNews, спасательные работы затруднялись из-за ограниченного пространства, но спасательная команда скоординировала свои действия с оператором башенного крана, используя ковш экскаватора и раздвижную лестницу.

В конце концов спасательная операция завершилась успешно. Мужчину вскоре спустили на землю, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Напомним, в прошлом году с китайским парапланеристом Пэн Юйцзяном во время полета произошёл инцидент. Он попал в восходящий воздушный поток, который поднял экстремала на высоту 8500 метров.

Также Фокус писал о том, как индийский студент Самарт Махангаде опоздывал на экзамен в колледже из-за огромных пробок на дорогах. Чтобы вовремя попасть на экзамен, он решил обратиться за помощью к инструкторам по планеризму, которые доставили смельчака по небу прямо к учебному заведению.

Кроме того, туристка в Аргентине летела на параплане, но упала на линию электропередачи, в результате чего тысячи жителей остались без света.