Завис на висоті 60 метрів: у Китаї парапланерист зачепився за будівельний кран

У китайському місті Наньчун провінції Сичуань пілот параплана заплутався у будівельному крані. Чоловік був деякий час заблокований на великій висоті.

Парапланерист завис на висоті 58 метрів після того, як парашут, за допомогою якого чоловік здійснював політ, заплутався стопами у будівельному баштовому крані на південному заході Китаю. Про це повідомляє портал China.com.

Любителю парапланеризму довелося декілька годин провисіти у повітрі, поки відбувалася рятувальна операція.

Рятувальна операція Фото: скріншот

Ускладнював порятунок, як інформує портал BJNews, обмежений простір, але рятувальна команда скоординувала свої дії з оператором баштового крана, використовуючи ківш екскаватора та розсувну драбину.

Врешті решт рятувальна операція завершилася успішно. Чоловік невдовзі був спущений на землю, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

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Нагадаємо, минулого року з китайським парапленеристом Пенгом Юйцзяном під час польоту стався інцидент. Він потрапив у висхідний потік повітря, який підняв екстремала на висоту 8500 метрів.

Також Фокус писав, як індійський студент Самарт Махангаде спізнювався на іспит у коледжі через шалені затори на дорогах. Аби вчасно потрапити на екзамен, він вирішив звернутися за допомогою до інструкторів з планеризму, які доправили відчайдуха по небу прямісінько до навчального закладу.

Окрім того, туристка у Аргентин летіла на параплані, але впала на лінію електропередач, залишивши без світла тисячі мешканців.