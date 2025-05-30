Не планував літати: чоловіка засмоктало у потік повітря та підняло на висоту 8500 метрів

55-річного Пенга Юйцзяна, який має чотири з половиною роки досвіду пілотування парапланів, засмоктала "хмара" та підняла на висоту 8500 метрів у день, коли він навіть не планував літати.

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Про це пише Daily Star.

Пенг Юйцзян перебував на висоті 3 000 м над рівнем моря над горами Цілянь на північному заході Китаю, коли потрапив у рідкісний висхідний потік повітря, відомий як "хмарний засмоктувач".

55-річного чоловіка підкинуло на висоту 5 000 метрів у хмарне утворення, на висоту майже таку ж, як Еверест.

Пенг Юйцзян на параплані понад хмарами Фото: Daily Star

Брови, вії та шолом чоловіка покрилися льодом, коли він намагався керувати парапланом, оскільки температура впала до -40°C.

"Я не бачив жодного напрямку. Без компаса я б не знав, куди лечу. Я думав, що лечу прямо, але насправді мене крутило. Я хотів швидко спуститися, але не міг. Мене піднімало все вище і вище, поки я не опинився всередині хмари", — розповів Пенг.

Він підкреслив, що міг втратити свідомість під час спуску, і сказав, що найважче було відновити контроль, коли він закручувався в повітрі по спіралі.

Китайська влада вже розслідує цей інцидент, а сам Пенг був відсторонений від польотів на шість місяців, оскільки політ був несанкціонованим.

Чоловік стверджує, що не мав наміру літати у цей день

За його словами, він просто сидів у крихітному літальному апараті на землі, перевіряючи його зручність, коли його підняв у повітря сильний вітер і затягнув у "засмоктування хмар".

Нагадаємо, студент використав параплан, щоб не запізнитися на іспит.

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