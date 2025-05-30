Не планував літати: чоловіка засмоктало у потік повітря та підняло на висоту 8500 метрів
55-річного Пенга Юйцзяна, який має чотири з половиною роки досвіду пілотування парапланів, засмоктала "хмара" та підняла на висоту 8500 метрів у день, коли він навіть не планував літати.
Про це пише Daily Star.
Пенг Юйцзян перебував на висоті 3 000 м над рівнем моря над горами Цілянь на північному заході Китаю, коли потрапив у рідкісний висхідний потік повітря, відомий як "хмарний засмоктувач".
55-річного чоловіка підкинуло на висоту 5 000 метрів у хмарне утворення, на висоту майже таку ж, як Еверест.
Брови, вії та шолом чоловіка покрилися льодом, коли він намагався керувати парапланом, оскільки температура впала до -40°C.
"Я не бачив жодного напрямку. Без компаса я б не знав, куди лечу. Я думав, що лечу прямо, але насправді мене крутило. Я хотів швидко спуститися, але не міг. Мене піднімало все вище і вище, поки я не опинився всередині хмари", — розповів Пенг.
Він підкреслив, що міг втратити свідомість під час спуску, і сказав, що найважче було відновити контроль, коли він закручувався в повітрі по спіралі.
Китайська влада вже розслідує цей інцидент, а сам Пенг був відсторонений від польотів на шість місяців, оскільки політ був несанкціонованим.
Чоловік стверджує, що не мав наміру літати у цей день
За його словами, він просто сидів у крихітному літальному апараті на землі, перевіряючи його зручність, коли його підняв у повітря сильний вітер і затягнув у "засмоктування хмар".
Нагадаємо, студент використав параплан, щоб не запізнитися на іспит.
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