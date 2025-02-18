Затори не перешкода: студент використав параплан, щоб не запізнитися на іспит (відео)

Самарт Махангаде зрозумів, що спізнюється на іспит, лише за кілька годин до його початку. У поспіху він вирушив до коледжу, але незабаром зіткнувся з проблемою у вигляді перекритих доріг.

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У відчайдушній спробі встигнути на іспит, студент коледжу Самарт Махангаде з Індії вдався до нетривіального рішення: замість того щоб стояти в заторі, він злетів у небо на параплані. Про це пише What's The Jam.

Юнак із села Пасарані, розташованого в районі Вай Талука, усвідомив, що спізнюється на іспит, лише за кілька годин до його початку. Поспішаючи, він вирушив до коледжу, але швидко зрозумів, що заблоковані дороги не дадуть йому змоги вчасно дістатися до пункту призначення.

Знаючи, що дорога через перевал Пасарані Гхат часто перевантажена, Самарт звернувся по допомогу до фахівця з екстремальних видів спорту Говінду Євале, керівника GP Adventures у Панчгані. Команда, не гаючи часу, ухвалила сміливе рішення: доставити студента до місця іспиту... повітрям.

Лише за 20 хвилин до початку іспиту, під керівництвом досвідчених інструкторів, Самарт піднявся в небо на параплані. Його політ пройшов без пригод, і незабаром він благополучно приземлився неподалік від коледжу.

Вчинок Самарта викликав захоплення серед місцевих жителів, а викладачі відзначили його рішучість. У підсумку він не тільки встиг до початку іспиту, а й отримав вищу оцінку за свої знання і зусилля.

Видання зазначає, що район Пасарані Гхат, через який проходять ключові маршрути між населеними пунктами, відомий своїми постійними заторами, особливо в ранкові та вечірні години. Цей випадок ще раз підкреслив необхідність пошуку альтернативних способів пересування.

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