Пробки не помеха: студент использовал параплан, чтобы не опоздать на экзамен (видео)

Самарт Махангаде понял, что опаздывает на экзамен, всего за несколько часов до его начала. В спешке он отправился в колледж, но вскоре столкнулся с проблемой в виде перекрытых дорог.

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В отчаянной попытке успеть на экзамен, студент колледжа Самарт Махангаде из Индии прибег к нетривиальному решению: вместо того чтобы стоять в пробке, он взмыл в небо на параплане. Об этом пишет What’s The Jam.

Юноша из деревни Пасарани, расположенной в районе Вай Талука, осознал, что опаздывает на экзамен, всего за несколько часов до его начала. В спешке он отправился в колледж, но быстро понял, что заблокированные дороги не позволят ему вовремя добраться до пункта назначения.

Зная, что дорога через перевал Пасарани Гхат часто перегружена, Самарт обратился за помощью к специалисту по экстремальным видам спорта Говинду Йевале, руководителю GP Adventures в Панчгани. Команда, не теряя времени, приняла смелое решение: доставить студента к месту экзамена… по воздуху.

Всего за 20 минут до начала экзамена, под руководством опытных инструкторов, Самарт поднялся в небо на параплане. Его полет прошел без происшествий, и вскоре он благополучно приземлился неподалеку от колледжа.

Поступок Самарта вызвал восхищение среди местных жителей, а преподаватели отметили его решительность. В итоге он не только успел к началу экзамена, но и получил высшую оценку за свои знания и усилия.

Издание отмечает, что район Пасарани Гхат, через который проходят ключевые маршруты между населенными пунктами, известен своими постоянными заторами, особенно в утренние и вечерние часы. Этот случай еще раз подчеркнул необходимость поиска альтернативных способов передвижения.

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