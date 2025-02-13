"Дешевле, чем квартира": женщина каждый день летает на работу на самолете (фото)

Рахил Каур отметила, что ежедневные перелеты выгоднее аренды жилья в столице, где квартира обошлась бы ей более чем в 300 долларов в месяц. Женшина подчеркивает, что такая схема позволяет ей проводить вечера с детьми.

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Жительница Малайзии Рахил Каур стала популярной в соцсетях, совершая ежедневные перелеты из Пенанга в Куала-Лумпур, чтобы сократить расходы на проезд и сохранить баланс между работой и семьей. Об этом пишет New York Post.

Каждое утро Каур просыпается около 4 утра, собирается и вылетает в 05:55, прибывая в офис уже к 07:45. Несмотря на работу в AirAsia, она не пользуется льготными билетами и оплачивает перелеты самостоятельно. Однако это, по ее словам, выгоднее аренды жилья в столице, где квартира обошлась бы ей более чем в 300 долларов в месяц. Вместо этого она выплачивает ипотеку за собственное жилье с ежемесячным платежом около 223 долларов.

Каур подчеркивает, что такая схема позволяет ей проводить вечера с детьми, помогать им с уроками и поддерживать близкие отношения с семьей.

"Это дешевле, чем квартира в столице. У меня двое детей, и оба растут. Моему старшему 12 лет, а дочери 11 лет. Когда они растут, я чувствую, что им нужно, чтобы мама была рядом чаще", — сказала она.

Несмотря на работу в AirAsia, она не пользуется льготными билетами и оплачивает перелеты самостоятельно Фото: NX

Издание отмечает, что ее история – не единственный пример дальних поездок на работу. В прошлом году женщина рассказала о муже, который регулярно летал из Миннеаполиса на Манхэттен, а нью-йоркский парикмахер признавался, что раз в две недели приезжает на работу из Шарлотты. Некоторые сотрудники тратят более 1000 долларов в месяц на перелеты между Вашингтоном и Нью-Йорком.

Однако не все готовы покидать столицу – 23-летняя Кэролайн Колвин поступила наоборот: она живет в Нью-Йорке, но работает в Мэриленде, несмотря на более высокие расходы на аренду в мегаполисе.

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