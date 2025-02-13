"Дешевше, ніж квартира": жінка щодня літає на роботу літаком (фото)

Рахіл Каур зазначила, що щоденні перельоти вигідніші за оренду житла в столиці, де квартира обійшлася б їй у понад 300 доларів на місяць. Жінка підкреслює, що така схема дає їй змогу проводити вечори з дітьми.

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Мешканка Малайзії Рахіл Каур стала популярною в соцмережах, здійснюючи щоденні перельоти з Пенанга до Куала-Лумпура, щоб скоротити витрати на проїзд і зберегти баланс між роботою і сім'єю. Про це пише New York Post.

Щоранку Каур прокидається близько 4 ранку, збирається і вилітає о 05:55, прибуваючи в офіс уже о 07:45. Попри роботу в AirAsia, вона не користується пільговими квитками й оплачує перельоти самостійно. Однак це, за її словами, вигідніше за оренду житла в столиці, де квартира обійшлася б їй у понад 300 доларів на місяць. Натомість вона виплачує іпотеку за власне житло зі щомісячним платежем близько 223 доларів.

Каур підкреслює, що така схема дає їй змогу проводити вечори з дітьми, допомагати їм з уроками й підтримувати близькі стосунки з родиною.

"Це дешевше, ніж квартира в столиці. У мене двоє дітей, і обидва ростуть. Моєму старшому 12 років, а доньці 11 років. Коли вони ростуть, я відчуваю, що їм потрібно, щоб мама була поруч частіше", — сказала вона.

Незважаючи на роботу в AirAsia, вона не користується пільговими квитками і оплачує перельоти самостійно Фото: NX

Видання зазначає, що її історія — не єдиний приклад далеких поїздок на роботу. Минулого року жінка розповіла про чоловіка, який регулярно літав з Міннеаполіса на Мангеттен, а нью-йоркський перукар зізнавався, що раз на два тижні приїжджає на роботу з Шарлотти. Деякі співробітники витрачають понад 1000 доларів на місяць на перельоти між Вашингтоном і Нью-Йорком.

Однак не всі готові залишати столицю — 23-річна Керолайн Колвін вчинила навпаки: вона мешкає в Нью-Йорку, але працює в Мериленді, попри вищі витрати на оренду в мегаполісі.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот літака знепритомнів під час польоту. Про те, що трапилося, повідомив один із пасажирів рейсу. За його словами, подія сталася приблизно через дві години після зльоту.

Також стало відомо, що човен-привид ледь не залишив чоловіка без грошей. Несподівана знахідка після урагану швидко привернула увагу місцевих жителів і туристів. Однак місцева влада розцінила судно як загрозу безпеці та постановила прибрати його.