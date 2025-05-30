Не планировал летать: мужчину засосало в поток воздуха и подняло на высоту 8500 метров

55-летнего Пэнга Юйцзяна, который имеет четыре с половиной года опыта пилотирования парапланов, засосало "облако" и подняло на высоту 8500 метров в день, когда он даже не планировал летать.

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Об этом пишет Daily Star.

Пенг Юйцзян находился на высоте 3 000 м над уровнем моря над горами Цилянь на северо-западе Китая, когда попал в редкий восходящий поток воздуха, известный как "облачный засос".

55-летнего мужчину подбросило на высоту 5 000 метров в облачное образование, на высоту почти такую же, как Эверест.

Пэнг Юйцзян на параплане над облаками Фото: Daily Star

Брови, ресницы и шлем мужчины покрылись льдом, когда он пытался управлять парапланом, поскольку температура упала до -40°C.

"Я не видел ни одного направления. Без компаса я бы не знал, куда лечу. Я думал, что лечу прямо, но на самом деле меня крутило. Я хотел быстро спуститься, но не мог. Меня поднимало все выше и выше, пока я не оказался внутри облака", — рассказал Пэнг.

Он подчеркнул, что мог потерять сознание во время спуска, и сказал, что труднее всего было восстановить контроль, когда он закручивался в воздухе по спирали.

Китайские власти уже расследуют этот инцидент, а сам Пэнг был отстранен от полетов на шесть месяцев, поскольку полет был несанкционированным.

Мужчина утверждает, что не собирался летать в этот день

По его словам, он просто сидел в крошечном летательном аппарате на земле, проверяя его удобство, когда его поднял в воздух сильный ветер и затянул в "засасывание облаков".

Напомним, студент использовал параплан, чтобы не опоздать на экзамен.

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