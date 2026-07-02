Вирізана вручну крізь гори: як виглядає одна з найнебезпечніших доріг у світі (відео)

Розташована на висоті 914,4 м над рівнем моря в провінції Чунцін на південному заході Китаю, скельна дорога Ланьїн є однією з найвражаючих в Азії.

Дорога Ланьїн вважається однією з найнебезпечніших доріг у світі, адже є символом рішучості людини перед обличчям нездоланних труднощів. Коли у 2001 році жителі села Ланьїн були майже повністю ізольованої від зовнішнього світу, вирішили прокласти собі дорогу через схил гори, пише Oddity Central.

Дорога Ланьїн Кліфф Роуд

Тоді кожному домогосподарству доручили вручну вирізати ділянку дороги загальною довжиною 1,2 кілометра. Адже будівельна техніка ніколи б не помістилася у вузькому просторі. На цьому об'єкті працювали приблизно 80 людей, які також не змогли б собі цього дозволити. Саме тому вся робота виконувалася переважно за допомогою зубил та молотків руками простих селян.

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Жителям села Ланьїн знадобилося майже чотири роки, щоб завершити чорновий фундамент об'єкту, що згодом став дорогою у скелі. Лише у 2016 році регіональна влада Чунціна вирішила схвалити зміцнення та розширення тієї скельної дороги, назвавший цей проєкт подоланням бідності в цьому районі.

Унікальна дорога в Китаї

Сьогодні це надзвичайно вузька та крута, з нахилом 22,9% на деяких ділянках, дорога Ланьїн вимагає вправності та терпіння від водіїв. Також туди часто їздять туристи, що хочуть помилуватися захопливими краєвидами Великого каньйону Ланьїн, найглибшого в проввінції Чунцін.

Нагадаємо, що кафе Gushi Cliff Coffee у провінції Фуцзянь на південному сході Китаю дозволяє відвідувачам насолодитися чашкою кави на схилі скелі, на висоті 60 метрів над поривами вітру.

Також у китайському місті Наньчун провінції Сичуань пілот параплана заплутався у будівельному крані. Чоловік був деякий час заблокований на великій висоті.