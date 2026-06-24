Чашка кави над прірвою: туристи масово їдуть у найнебезпечніше кафе світу (фото)

Кафе Gushi Cliff Coffee у провінції Фуцзянь на південному сході Китаю дозволяє відвідувачам насолодитися чашкою кави на схилі скелі, на висоті 60 метрів над поривами вітру.

Зазвичай, коли люди п'ють каву, то розслабляються і насолоджуються напоєм, але це буде важко зробити в Cliff Coffee, унікальному кафе. Адже воно розташоване на стрімкому схилі скелі, приблизно за 60 метрів над рівнем моря. Тож його з гордістю називають "найекстремальнішим кафе у світі", пише Oddity Central.

Кав'ярня Gushi Cliff Coffee складається з прямокутних платформ, прикріплених болтами до скелі, які служать місцями для відвідувачів. Щоб дістатися до кафе, туристи повинні спочатку пройти стежкою "віа ферата" протягом приблизно 30 хвилин, перш ніж їх спустять на платформи під наглядом інструктора.

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Відкрите з 2004 року кафе на скелі нещодавно воно стало популярним після того, як у соціальних мережах почали поширюватися кілька відеороликів, знятих у цьому захопливому місці.

Зіткнувшись із величезним інтересом туристів, засновник Cliff Coffee наголосив, що попереднє бронювання обов'язкове, і що люди не можуть просто спускатися до платформ на мотузці без нагляду персоналу.

Кава в Gushi Cliff Coffee коштує 398 юанів (58 доларів), що звучить трохи дорого навіть для преміальної кави, але власник закладу пояснив, що ціна включає обов'язкову страховку, оренду професійного спорядження та послуги інструкторів зі спуску на мотузці. Крім того, час перебування не обмежений. Як тільки ви дістанетеся до платформ, ви можете залишатися скільки завгодно.

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