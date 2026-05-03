З "пивом" і холодцем у меню: у Києві відкрили перший фудтрак для собак (фото)

У Києві відкрилося кафе з окремим меню для собак. Чотирилапих пригощають "пивом", холодцем, морозивом і навіть піцою.

Заклад запрацював у Подільському районі столиці, поблизу торгово-розважального центру Retroville. Про відкриття першого фудтраку для собак повідомили у соціальних мережах.

За форматом це не класичний ресторан чи кафе, в якому є зал, а фудтрак. Власники тварин тут можуть почастувати себе кавою та окремими смаколиками — сендвічами та тістечками, проте основну частину меню складають страви саме для собак.

Скриншот | у меню кафе для собак є різноманітні страви для улюбленців

У меню — різноманітні страви, які можна їсти собакам. У соцмережах розповідають, що тут пропонують зокрема холодець, піцу, а ще — спеціальне пиво для собак. Воно безалкогольне і негазоване, і призначене для покращення травлення у тварин. Зазвичай таке пиво готується на трав'яному або м'ясному бульйоні.

На огородженій території закладу харчування розташували близько 10 місць для сидіння, а також лежанки та предмети для фотосесій з чотирилапими.

Реакція користувачів

Люди по-різному відреагували на новину про відкриття закладу з таким особливим форматом. Багатьом ідея сподобалася, проте знайшлися кияни, яким не до вподоби подібні ідеї.

"Я собачниця і не проти такого всього, але давайте чесно не собакам це треба, а просто класний маркетинг для людей! Все, що моїй собаці потрібно то це якісне мʼясо, я, і багато гуляти, і точно не по місту, а на природі. Моя собака такого всього не їсть, хоча хотілось би так вийти іноді. А ідея класна!", — написала одна з користувачок.

Інша коментаторка зауважила, що вважає подібні рішення "відривом від реальності".

"Це, чесно, важко дивитися. На тлі війни, коли ти знаєш, скільки тварин гинуть під обстрілами, скільки залишають на ланцюгах, скільки безпритульних собак переповнюють притулки — такі речі виглядають дико", — зазначила жінка.

