"Уже не вірю": українка розказала про розбиті ілюзії після переїзду в Канаду
Жінка, яка самостійно знайшла роботу в Канаді та пройшла всі етапи співбесіди без жодної сторонньої допомоги, поділилася тим, як поступово руйнувалися її очікування від еміграції.
Переїзд до іншої країни майже завжди починається з надій. Історія українки, зареєстрованої у TikTok під ніком @mapleleaf381, не була винятком. Коли жінку взяли на роботу в Канаді, вона була щиро рада і вважала це великою удачею, особливо з огляду на тодішній рівень англійської. Однак з часом почались проблеми.
Переїзд у Канаду
Мовний бар'єр став першим серйозним випробуванням. Шкільна англійська й реальна розмовна — два абсолютно різні світи, і це відчувається одразу. Перший час вона, за власним порівнянням, почувалася "як собака" — все розуміла, але висловитися не могла, бо боялася помилитися й виглядати недостатньо освіченою. З часом цей страх минув, і зараз вона розмовляє спокійно, навіть якщо десь припускається помилок.
На роботі українка намагалася нічого не приховувати: одразу попередила колег, що не є носієм мови, тому може ненавмисне вжити не те слово чи прозвучати різкіше, ніж хотіла. Просила говорити їй про помилки відкрито — і в роботі, і в спілкуванні. Натомість зіткнулася з тим, що в канадській корпоративній культурі так не прийнято.
Натягнуті посмішки
Колеги посміхалися, казали "все добре" і "feel free", але паралельно — обговорювали її в робочому чаті. Одного разу українка випадково побачила переписку, де колеги припускали, що їй потрібна психологічна допомога. При цьому жодних претензій особисто їй ніхто не висловлював.
Наприкінці року відбулася розмова з керівником. Тоді виявилося, що деякі колеги скаржилися на її манеру спілкування. "Це просто мій тон, я так усе життя розмовляю… Я уже не вірю в ці рожеві окуляри", — пояснює жінка.
Головний висновок, до якого вона дійшла після двох років життя у Канаді: заклики до відкритого діалогу на нарадах і в корпоративних чатах — здебільшого формальність у тамтешніх широтах. За її словами, реальність виявилася простою: якщо хочеш зберегти місце, — краще мовчати.
