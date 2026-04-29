Жінка розповіла, як українок "розводять" на кордоні: ніколи не погоджуйтесь на це

Українка на імʼя Інесса розповіла про шахраїв на кордоні. Вони полюють саме на одиноких дівчат на машинах.

В Instagram (atlantistravel88) Інесса детально розкрила, як працює схема та чому краще взагалі не допомагати незнайомим людям.

Як "розводять" українок на кордоні

"Нова схема розводняка на кордоні. Ці собацюри шукають жертв у вигляді дівчат, які їдуть на гарній машині. Якщо з чоловіком — схема не була помічена. І підходять або бабусічка така, знаєте, одуванчик, мама з діточками-янголятками, вагітні. І кажуть: "Будь ласка, така черга. Щоб ми на спеці не стояли. Чи можна переїхати кордон з вами? У нас з документами все нормально". Наші україночки — їм шкода вагітну або маму з дітками", — почала авторка відео.

Втім, як тільки вони проїжджають кордон, починається "найцікавіше" — пасажири просять проїхати далі, а потім кажуть швидко зупинитися посеред дороги.

"І в цьому полі вже підключаються спільники, які чистять машину, забирають гроші. У мене подружка працює в суді, вона каже, що були такі випадки, що били", — зазначила Інесса.

Зокрема, такі пасажирки можуть провозити із собою заборонені речовини. Якщо їх прикордонники знайдуть, у водійки будуть серйозні проблеми. Авторка відео наголошує, що завжди потрібно відмовляти незнайомим людям, аби не наражати себе на небезпеку.

"Де чоловіки, вони не підходять. Тільки одинокі дівчата. І дівчата від своєї доброти дуже сильно страждають. Тому ніколи нікого не підбирайте", — каже Інесса.

Українка розповіла про шахраїв на кордоні Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїм досвідом та думками щодо цього:

"Через таких недолюдей, людина, у якої дійсно форс-мажор, не отримає допомоги".

"В мене таке було, стало жалко мені маму з донькою — попросилися щоб я їх підвезла… я погодилась, і коли румунський прикордонник почав підходити до мого авто, ця жінка різко лягла на задньому сидінні і я запитала, що сталося, вона сказала мені — погано. Я кажу: може води вам, а вона каже ні, зараз воно пройде, все нормально… і він підійшов відкрив двері і почав на румунській мові з ними розмовляти, я нічого не зрозуміла, бо мови не знаю, але ці 2 жіночки покинули моє авто, я запитала, що сталося, він мені сказав, що в тебе були би великі проблеми, якби ти їх перевезла через кордон, їх тут вже всі знають тих жінок… я була в шоці, мені було дуже неприємно, тому що хотілось зробити людям добро, а насправді вони просто перевозили в сумках цигарки".

"А я колись так просилась, тому що опинилась на кордоні, який можна переїхати тільки на машині, а я була на таксі, доїхала до кордону і далі думала перейду, а з того боку мене вже чекали на машині і просила людей перевезти, ніхто не хотів, я вже в сльозах просила і слава Богу жінки тільки зупинились на хорошій машині і я так вдячна була. Шкода, що бувають такі ситуації, бо буває коли реально потрібна допомога, а люди вже бояться допомогти".

