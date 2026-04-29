Женщина рассказала, как украинок "разводят" на границе: никогда не соглашайтесь на это

Украинка по имени Инесса рассказала о мошенниках на границе. Они охотятся именно на одиноких девушек на машинах.

В Instagram (atlantistravel88) Инесса подробно раскрыла, как работает схема и почему лучше вообще не помогать незнакомым людям.

Как "разводят" украинок на границе

"Новая схема разводняка на границе. Эти собацюры ищут жертв в виде девушек, которые едут на хорошей машине. Если с мужчиной — схема не была замечена. И подходят или бабушка такая, знаете, одуванчик, мама с детишками-ангелочками, беременные. И говорят: "Пожалуйста, такая очередь. Чтобы мы на жаре не стояли. Можно ли переехать границу с вами? У нас с документами все нормально". Наши украиночки — им жалко беременную или маму с детками", — начала автор видео.

Впрочем, как только они проезжают границу, начинается самое "интересное" — пассажиры просят проехать дальше, а потом говорят быстро остановиться посреди дороги.

"И в этом поле уже подключаются сообщники, которые чистят машину, забирают деньги. У меня подружка работает в суде, она говорит, что были такие случаи, что били", — отметила Инесса.

В частности, такие пассажирки могут провозить с собой запрещенные вещества. Если их пограничники найдут, у водителя будут серьезные проблемы. Автор видео отмечает, что всегда нужно отказывать незнакомым людям, чтобы не подвергать себя опасности.

"Где мужчины, они не подходят. Только одинокие девушки. И девушки от своей доброты очень сильно страдают. Поэтому никогда никого не подбирайте", — говорит Инесса.

Украинка рассказала о мошенниках на границе Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своим опытом и мыслями по этому поводу:

"Из-за таких недолюдей, человек, у которого действительно форс-мажор, не получит помощи".

"У меня такое было, стало жалко мне маму с дочкой — попросились чтобы я их подвезла... я согласилась, и когда румынский пограничник начал подходить к моему авто, эта женщина резко легла на заднем сиденье и я спросила, что случилось, она сказала мне — плохо. Я спросила: может воды вам, а она говорит нет, сейчас оно пройдет, все нормально... и он подошел открыл дверь и начал на румынском языке с ними разговаривать, я ничего не поняла, потому что языка не знаю, но эти 2 женщины покинули мое авто, я спросила, что произошло, он мне сказал, что у тебя были бы большие проблемы, если бы ты их перевезла через границу, их здесь уже все знают тех женщин... я была в шоке, мне было очень неприятно, потому что хотелось сделать людям добро, а на самом деле они просто перевозили в сумках сигареты".

"А я когда-то так просилась, потому что оказалась на границе, которую можно переехать только на машине, а я была на такси, доехала до границы и дальше думала перейду, а с той стороны меня уже ждали на машине и просила людей перевезти, никто не хотел, я уже в слезах просила и слава Богу женщины только остановились на хорошей машине и я так благодарна была. Жаль, что бывают такие ситуации, потому что бывает когда реально нужна помощь, а люди уже боятся помочь".

