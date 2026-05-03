С "пивом" и холодцом в меню: в Киеве открыли первый фудтрак для собак (фото)

В Киеве открылось кафе с отдельным меню для собак. Четвероногих угощают "пивом", холодцом, мороженым и даже пиццей.

Заведение заработало в Подольском районе столицы, вблизи торгово-развлекательного центра Retroville. Об открытии первого фудтрака для собак сообщили в социальных сетях.

По формату это не классический ресторан или кафе, в котором есть зал, а фудтрак. Владельцы животных здесь могут угостить себя кофе и отдельными вкусностями — сэндвичами и пирожными, однако основную часть меню составляют блюда именно для собак.

Скриншот | в меню кафе для собак есть разнообразные блюда для любимцев

В меню — разнообразные блюда, которые можно есть собакам. В соцсетях рассказывают, что здесь предлагают в частности холодец, пиццу, а еще — специальное пиво для собак. Оно безалкогольное и негазированное, и предназначено для улучшения пищеварения у животных. Обычно такое пиво готовится на травяном или мясном бульоне.

На огражденной территории заведения питания расположили около 10 мест для сидения, а также лежанки и предметы для фотосессий с четвероногими.

Реакция пользователей

Люди по-разному отреагировали на новость об открытии заведения с таким особым форматом. Многим идея понравилась, однако нашлись киевляне, которым не нравятся подобные идеи.

"Я собачница и не против такого всего, но давайте честно не собакам это надо, а просто классный маркетинг для людей! Все, что моей собаке нужно то это качественное мясо, я, и много гулять, и точно не по городу, а на природе. Моя собака такого всего не ест, хотя хотелось бы так выйти иногда. А идея классная!", — написала одна из пользовательниц.

Другой комментатор отметила, что считает подобные решения "отрывом от реальности".

"Это, честно, тяжело смотреть. На фоне войны, когда ты знаешь, сколько животных погибают под обстрелами, сколько оставляют на цепях, сколько бездомных собак переполняют приюты — такие вещи выглядят дико", — отметила женщина.

