Бизнесмен из Рима рассказал, чем украинские женщины удивили итальянцев

Итальянцы считают украинцев очень трудолюбивыми, потому что наши люди уже давно зарекомендовали себя как ответственные и сильные. Женщин называют очень красивыми и ухоженными, хотя это иногда звучит слишком обобщенно.

Украинский ресторатор Николай Олексив занимается бизнесом в столице Италии. Открыть там собственное заведение было для него давней мечтой и стало результатом многолетнего труда. В разговоре с Фокусом мужчина делится своим опытом, рассказывая о стереотипах, национальных особенностях и разнице в ментальности двух народов.

Как в Италии сейчас воспринимают украинцев? Что там знают об украинской культуре и традициях?

— Нас начали лучше понимать, больше интересоваться нашей страной не только через новости, но и через людей, которые здесь живут. Итальянцы открыли для себя, что украинцы — это не просто "люди с Востока Европы", а нация с глубокой культурой.

Відео дня

Украинский ресторатор Николай Олексив Фото: Instagram

Они уже знают о наших традициях, например, о Рождестве с 12 блюдами, вышиванках, колядках. В моем ресторане "Анастасия" люди часто спрашивают о значении символов, об истории блюд. Их очень поражает наша искренность и гостеприимство. Потому что это то, что они сами ценят — здесь мы очень похожи.

Чем стиль жизни итальянцев отличается от украинского?

— Самая большая разница — в темпе жизни. Итальянцы живут медленнее. Они умеют наслаждаться моментом. Для них обед — это не "перекусил и побежал", а ритуал. Кофе — это пауза, а не просто напиток. В Украине люди более ориентированы на результат: быстрее, больше, эффективнее. В Италии — на процесс: вкусно, красиво, с настроением.

Еще одна вещь — баланс. Итальянцы не живут работой. Они работают, чтобы жить, а не наоборот. И это чувствуется даже в мелочах — от длительных ужинов до семейных воскресений. Но интересно, что украинцы часто кажутся им более выносливыми и целеустремленными.

Какие стереотипы об украинцах бытуют?

— Есть несколько, и не все они негативные. Во-первых, что украинцы очень трудолюбивые. И это, честно, правда. Наши люди здесь зарекомендовали себя как ответственные и сильные. Во-вторых, что украинские женщины очень красивые и ухоженные. Это тоже звучит иногда слишком обобщенно.

Но есть и менее приятные стереотипы, которые тянутся еще из прошлого. Например, что украинцы приезжают только на физическую работу. Сейчас это быстро меняется, потому что многие наши открывают бизнес, работают в креативных сферах. И еще один момент — итальянцы иногда не различают украинцев и русских, однако с каждым годом ситуация становится лучше — люди больше понимают разницу.

Какое украинское блюдо обожают итальянцы, если такое есть? Почему?

— Однозначно борщ. Это блюдо, которое производит наибольшее впечатление. И не только из-за вкуса, а из-за глубины. Когда ты объясняешь, что это не просто суп, а целая история, традиция, даже символ — люди начинают смотреть на него иначе. Итальянцам нравится, что борщ — насыщенный, многослойный, с балансом вкусов. В их кухне тоже есть культ медленного приготовления, поэтому они это очень чувствуют.

По словам Николая, итальянцы живут медленнее и умеют наслаждаться моментом Фото: Instagram

Также хорошо заходят вареники — особенно с картофелем или вишнями. Они для итальянцев немного напоминают их равиоли, поэтому есть определенная "точка входа". Но борщ — это уже больше, чем блюдо. Это как разговор об Украине через вкус. И он работает очень сильно.

Вы открыли украинский ресторан неподалеку от Колизея. Что вы там подаете?

- В меню ресторана представлены как традиционные, так и адаптированные украинские блюда. Среди них — борщ, вареники, котлета по-киевски, деруны, голубцы и холодец. На старте посетителям предлагают около 35 позиций с последующим расширением ассортимента.

Кстати, на открытии заведения присутствовали представители украинского дипломатического и культурного сообщества, в частности Андрей Юраш — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Святом Престоле, Василий Попадюк — скрипач-виртуоз, а также вице-президент Ассоциации шеф-поваров Алексей Повтерейко.

Почему именно Рим?

— Рим — это была моя мечта. Я всегда ездил и думал, как открою здесь ресторан. В конце концов, все дороги ведут в Рим, потому что это столица, ну и здесь большая украинская диаспора.

