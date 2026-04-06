"Научите нас жить": итальянка, которая живет в Киеве, объяснила, чем ее удивили украинцы

Итальянский блогер Карло Пиццоланте опубликовала в Instagram видео, в котором поделилась собственными наблюдениями о разнице между итальянцами и украинцами. Ролик быстро набрал популярность в соцсетях и вызвал оживленное обсуждение.

В своем обращении блогер под ником @carlitttasss рассказала об особенностях поведения итальянцев в повседневной жизни, в частности в сфере услуг. Подробнее об этом — в материале Фокуса.

Разница между украинцами и итальянцами

"Когда мы идем в парикмахерскую, и нам что-то не нравится — мы не можем сказать правду. То же самое в ресторане или любом сервисе. Нам может что-то не понравиться, но мы молчим, а потом приходим домой и плачем", — отметила она.

По словам Пиццоланте, такая неискренность мешает развитию общества.

"Мы не можем быть честными. И именно поэтому не развиваемся во многих аспектах", — отметила Карла.

Она также подчеркнула, что даже если клиент осмелится выразить недовольство, реакция часто бывает агрессивной.

"Если мы жалуемся — нам отвечают сердито. Итальянцы не привыкли к конструктивной критике, потому что думают, что они лучшие", — утверждает девушка.

Блогер отметила, что после переезда в Украину заметила существенную разницу в менталитете.

"Я вижу разницу в характере. Итальянцы хороши во многих вещах, особенно в кухне, но у украинцев есть многому поучиться", — высказалась итальянка.

В завершение она обратилась к украинцам, которые живут в Италии: "Пожалуйста, помогите нам. Научите нас жить, потому что так нельзя".

Реакции людей

Видео вызвало активные дискуссии в комментариях:

"100% разница в том, что итальянцев воспитывают с детства: "ты самый лучший, самая красивая", а у нас: "сними корону", "смех без причины признак глупости". Поэтому другие, другие";

"В Италии конструктивной критики почти не существует. Например, 94% итальянцев являются сторонниками Путина и до сих пор верят в великую Россию — страну ГУЛАГа, несмотря на то, что великая Россия не смогла захватить Киев за три дня. Извини, дорогая Карла: но это позорная правда";

"Проблема с конструктивной критикой существует у итальянцев из-за низкой самооценки! Поэтому прежде чем критиковать итальянца, стоит сначала проговорить его сильные стороны, отметить его достижения, поблагодарить за все хорошее, рассказать как вы его цените, и только потом можно озвучить свое замечание";

"Итальянцы вообще в глаза правду не говорят и не привыкли к прямолинейности".

