"Навчіть нас жити": італійка, яка мешкає у Києві, пояснила, чим її здивували українці

Італійська блогерка Карло Піццоланте опублікувала в Instagram відео, у якому поділилася власними спостереженнями про різницю між італійцями та українцями. Ролик швидко набрав популярність у соцмережах і викликав жваве обговорення.

У своєму зверненні блогерка під ніком @carlitttasss розповіла про особливості поведінки італійців у повсякденному житті, зокрема у сфері послуг. Детальніше про це — у матеріалі Фокусу.

Різниця між українцями та італійцями

"Коли ми йдемо в перукарню, і нам щось не подобається — ми не можемо сказати правду. Те саме в ресторані чи будь-якому сервісі. Нам може щось не сподобатися, але ми мовчимо, а потім приходимо додому і плачемо", — зазначила вона.

За словами Піццоланте, така нещирість заважає розвитку суспільства.

"Ми не можемо бути чесними. І саме тому не розвиваємося в багатьох аспектах", — зауважила Карла.

Вона також підкреслила, що навіть якщо клієнт наважиться висловити невдоволення, реакція часто буває агресивною.

Відео дня

"Якщо ми скаржимося — нам відповідають сердито. Італійці не звикли до конструктивної критики, бо думають, що вони найкращі", — стверджує дівчина.

Блогерка зазначила, що після переїзду в Україну помітила суттєву різницю в менталітеті.

"Я бачу різницю в характері. Італійці хороші в багатьох речах, особливо в кухні, але в українців є багато чого повчитися", — висловилась італійка.

На завершення вона звернулася до українців, які живуть в Італії: "Будь ласка, допоможіть нам. Навчіть нас жити, тому що так не можна".

Реакції людей

Відео викликало активні дискусії в коментарях:

"100% різниця в тому, що італійців виховують змалечку: "ти найкращий, найкрасивіша", а у нас: "зніми корону", "сміх без причини признак дурачини". Тому інші, інші";

"В Італії конструктивної критики майже не існує. Наприклад, 94% італійців є прихильниками Путіна і досі вірять у велику Росію — країну ГУЛАГу, незважаючи на те, що велика Росія не змогла захопити Київ за три дні. Вибач, люба Карло: але це ганебна правда";

"Проблема з конструктивною критикою існує у італійців через низьку самооцінку! Тому перш ніж критикувати італійця, варто спочатку проговорити його сильні сторони, наголосити на його досягненнях, подякувати за усе хороше, розказати як ви його цінуєте, і лише потім можна озвучити своє зауваження";

"Італійці взагалі в очі правду не кажуть та не звикли до прямолінійності".

