Будинок за 1 євро в Італії виявився пасткою: як обманюють людей

Жінка розповіла про приховані нюанси популярної програми "Будинок за 1 євро", про яку часто говорять в контексті боротьби з депопуляцією в провінційній місцевості. За її словами, насправді власникам доводиться платити набагато вищу ціну за нерухомість.

Емігранти часто сприймають програму "Будинок за 1 євро" як можливість придбати нерухомість практично безкоштовно. Насправді це не так. Одна жінка в Instagram пояснила, що не так з цією ініціативою.

Будинок за 1 євро

"Це не продаж від держави і не пільгова угода. Основою bando pubblico є офіційний конкурс муніципалітету. У цьому документі зазначаються: вимоги до учасників, терміни реконструкції, зобов’язання щодо об’єкта, розмір депозиту та санкції. Без участі в bando придбати об’єкт неможливо", — пише вона.

За її словами, угода укладається не з муніципалітетом, а з приватним власником — людьми, які не бажають більше нести витрати за свої зруйновані будинки і передають їх муніципалітету. Муніципалітет, своєю чергою, організовує процес, встановлює умови та контролює виконання.

Вимоги до покупця

Покупець натомість зобов’язується зробити ремонт, дотриматися строків, забезпечити експлуатацію об’єкта (у деяких випадках це прописано в умовах конкурсу).

Важливо

Фактичні витрати на ремонт — це астрономічні суми: на ремонт піде близько 20-100 тисяч євро, на підготовку документів — 3–5 тисяч євро, депозит — ще 2–5 тисяч євро.

До того ж покупцеві можуть заборонити перепродаж протягом встановленого терміну, надавати дозвіл на продаж лише після завершення ремонту, зобов’язати проживати особисто без можливості здачі в оренду.

Це не пільга

"Друзі мої, все-таки — модель "будинок за 1 євро" — це не пільга для вас, а інструмент розвитку територій в Італії. Вам пропонують за 1 євро — процес ремонту в важкодоступних місцях, часто зі складно-передбачуваним бюджетом і непередбачуваними термінами. Так, у вас є кілька років на ремонт, тобто поетапне вкладення. Але хто сказав, що в результаті це принесе дохід? Ефективність цього проєкту залежатиме не від ціни входу, а від: локації, сценарію використання та рівня ваших навичок у сфері ремонту", — розповідає жінка.

