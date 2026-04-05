Дом за 1 евро в Италии оказался ловушкой: как обманывают людей

Женщина рассказала о скрытых нюансах популярной программы "Дом за 1 евро", о которой часто говорят в контексте борьбы с депопуляцией в провинциальной местности. По ее словам, на самом деле владельцам приходится платить гораздо более высокую цену за недвижимость.

Эмигранты часто воспринимают программу "Дом за 1 евро" как возможность приобрести недвижимость практически бесплатно. На самом деле это не так. Одна женщина в Instagram объяснила, что не так с этой инициативой.

Дом за 1 евро

"Это не продажа от государства и не льготная сделка. Основой bando pubblico является официальный конкурс муниципалитета. В этом документе указываются: требования к участникам, сроки реконструкции, обязательства по объекту, размер депозита и санкции. Без участия в bando приобрести объект невозможно", — пишет она.

По ее словам, соглашение заключается не с муниципалитетом, а с частным владельцем — людьми, которые не желают больше нести расходы за свои разрушенные дома и передают их муниципалитету. Муниципалитет, в свою очередь, организовывает процесс, устанавливает условия и контролирует выполнение.

Требования к покупателю

Покупатель взамен обязуется сделать ремонт, соблюсти сроки, обеспечить эксплуатацию объекта (в некоторых случаях это прописано в условиях конкурса).

Важно

Фактические затраты на ремонт — это астрономические суммы: на ремонт уйдет около 20-100 тысяч евро, на подготовку документов — 3-5 тысяч евро, депозит — еще 2-5 тысяч евро.

К тому же покупателю могут запретить перепродажу в течение установленного срока, предоставлять разрешение на продажу только после завершения ремонта, обязать проживать лично без возможности сдачи в аренду.

Это не льгота

"Друзья мои, все-таки — модель "дом за 1 евро" — это не льгота для вас, а инструмент развития территорий в Италии. Вам предлагают за 1 евро — процесс ремонта в труднодоступных местах, часто со сложно-предсказуемым бюджетом и непредсказуемыми сроками. Да, у вас есть несколько лет на ремонт, то есть поэтапное вложение. Но кто сказал, что в результате это принесет доход? Эффективность этого проекта будет зависеть не от цены входа, а от: локации, сценария использования и уровня ваших навыков в сфере ремонта", — рассказывает женщина.

