"Вони були в шоці": італійка пояснила, чому живе в Україні під час війни (відео)

Італійка Карла переїхала до України та говорить, що тут їй краще живеться, ніж в Італії. Вона розповіла про місце, яке її особливо вразило.

Карла у своєму Instagram висловилася з приводу упередженого ставлення деяких європейців, які називають Україну "країною третього світу".

Італійка Карла переїхала до України

Італійка про життя в Україні

""Україна — країна третього світу". А хто це каже? Італійці, які ніколи не були тут, в Україні. І це мені сказали уже перед війною. "Карла, чому ти обрала жити в Україні? Ти італійка. Італія краще". Але вони не знають, що Україна на сто кроків попереду нас. І я завжди кажу: не критикуйте те, чого не знаєте. Я ще памʼятаю, це було перед війною, коли мої подруги-італійки приїхали до Києва на 7 днів. Вони були в шоці. Вони казали: "Я не думала, що тут так". Вони сказали: "Я хочу жити тут". Що я можу сказати, що, крім вина, очевидно, тут ідеальне життя. Не скажу тільки про сервіс. Тому що ви всі знаєте, що в Україні сервіс найкращий. Комфортно тут. І люди дуже добрі, дуже схожі на італійців. І тут теж багато гарних місць. Не тільки Італія. Італія — море всюди. Тут є цей шарм теж", — сказала дівчина.

Італійка додала, що була на "українських Мальдівах" у Житомирській області. Це місце її особливо вразило.

"Боже, як гарно", — із захватом сказала Карла.

Також італійка була в Одесі.

Італійка Карла живе в Києві Фото: Instagram

В Україні їй живеться краще

"Очевидно, ми не можемо сказати: краще море в Італії чи краще тут. Краще Італія, краще Україна. Дві різних. Але і Італія, і Україна дуже гарні", — сказала Карла.

Вона додала, що живе тут, а під час відпусток їздить додому.

"Тут, попри війну, я живу краще, ніж в Італії. Чесно", — зазначила дівчина.

Реакція людей

У коментарях українці підтримали італійку та подякували за вивчення української мови:

"Україна дійсно в багатьох моментах випереджує Європу, але наша біда в тому, що маємо горе сусідів".

"Україна не третього світу на перший погляд, але є певні маркери, які все-таки доводять що ми не далеко просунулись: те як рубають ліс, викидають цілими селами сміття в річку, в містах більшість не хоче сортувати відходи, влада не захищає від шуму траси цілі населені пункти, підприємства забруднюють повітря і воду як їм заманеться, забудовують Карпати".

"Ніхто так не зможе оцінити нашу неньку Україну, як іноземці. Дякую".

"Ви так гарно говорите українською. Захоплююсь іноземцями, які вивчають нашу мову".

