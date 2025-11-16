"Они были в шоке": итальянка объяснила, почему живет в Украине во время войны (видео)

Итальянка Карла переехала в Украину и говорит, что здесь ей лучше живется, чем в Италии. Она рассказала о месте, которое ее особенно поразило.

Карла в своем Instagram высказалась по поводу предвзятого отношения некоторых европейцев, которые называют Украину "страной третьего мира".

Итальянка Карла переехала в Украину

Итальянка о жизни в Украине

""Украина — страна третьего мира". А кто это говорит? Итальянцы, которые никогда не были здесь, в Украине. И это мне сказали уже перед войной. "Карла, почему ты выбрала жить в Украине? Ты итальянка. Италия лучше". Но они не знают, что Украина на сто шагов впереди нас. И я всегда говорю: не критикуйте то, чего не знаете. Я еще помню, это было перед войной, когда мои подруги-итальянки приехали в Киев на 7 дней. Они были в шоке. Они говорили: "Я не думала, что здесь так". Они сказали: "Я хочу жить здесь". Что я могу сказать, что, кроме вина, очевидно, здесь идеальная жизнь. Не скажу только о сервисе. Потому что вы все знаете, что в Украине сервис самый лучший. Комфортно здесь. И люди очень добрые, очень похожи на итальянцев. И здесь тоже много красивых мест. Не только Италия. Италия — море везде. Здесь есть этот шарм тоже", — сказала девушка.

Відео дня

Итальянка добавила, что была на "украинских Мальдивах" в Житомирской области. Это место ее особенно поразило.

"Боже, как красиво", — с восторгом сказала Карла.

Также итальянка была в Одессе.

Итальянка Карла живет в Киеве Фото: Instagram

В Украине ей живется лучше

"Очевидно, мы не можем сказать: лучше море в Италии или лучше здесь. Лучше Италия, лучше Украина. Две разных. Но и Италия, и Украина очень хороши", — сказала Карла.

Она добавила, что живет здесь, а во время отпусков ездит домой.

"Здесь, несмотря на войну, я живу лучше, чем в Италии. Честно", — отметила девушка.

Реакция людей

В комментариях украинцы поддержали итальянку и поблагодарили за изучение украинского языка:

"Украина действительно во многих моментах опережает Европу, но наша беда в том, что имеем горе соседей".

"Украина не третьего мира на первый взгляд, но есть определенные маркеры, которые все-таки доказывают, что мы не далеко продвинулись: то как рубят лес, выбрасывают целыми селами мусор в реку, в городах большинство не хочет сортировать отходы, власть не защищает от шума трассы целые населенные пункты, предприятия загрязняют воздух и воду как им заблагорассудится, застраивают Карпаты".

"Никто так не сможет оценить нашу матушку Украину, как иностранцы. Спасибо".

"Вы так хорошо говорите на украинском. Восхищаюсь иностранцами, которые изучают наш язык".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Людмила Русина, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из Украины в Германию, заявила, что больше не вернется домой.

Девушка, которую зовут Анастасия, в своем блоге рассказала, что в последнее время испанцы изменили подходы к предоставлению временной защиты украинским беженцам.

Кроме того, после нескольких лет жизни за границей супруги украинцев решили вернуться домой и начать все сначала.