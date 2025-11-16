"Они были в шоке": итальянка объяснила, почему живет в Украине во время войны (видео)
Итальянка Карла переехала в Украину и говорит, что здесь ей лучше живется, чем в Италии. Она рассказала о месте, которое ее особенно поразило.
Карла в своем Instagram высказалась по поводу предвзятого отношения некоторых европейцев, которые называют Украину "страной третьего мира".
Итальянка о жизни в Украине
""Украина — страна третьего мира". А кто это говорит? Итальянцы, которые никогда не были здесь, в Украине. И это мне сказали уже перед войной. "Карла, почему ты выбрала жить в Украине? Ты итальянка. Италия лучше". Но они не знают, что Украина на сто шагов впереди нас. И я всегда говорю: не критикуйте то, чего не знаете. Я еще помню, это было перед войной, когда мои подруги-итальянки приехали в Киев на 7 дней. Они были в шоке. Они говорили: "Я не думала, что здесь так". Они сказали: "Я хочу жить здесь". Что я могу сказать, что, кроме вина, очевидно, здесь идеальная жизнь. Не скажу только о сервисе. Потому что вы все знаете, что в Украине сервис самый лучший. Комфортно здесь. И люди очень добрые, очень похожи на итальянцев. И здесь тоже много красивых мест. Не только Италия. Италия — море везде. Здесь есть этот шарм тоже", — сказала девушка.
Итальянка добавила, что была на "украинских Мальдивах" в Житомирской области. Это место ее особенно поразило.
"Боже, как красиво", — с восторгом сказала Карла.
Также итальянка была в Одессе.
В Украине ей живется лучше
"Очевидно, мы не можем сказать: лучше море в Италии или лучше здесь. Лучше Италия, лучше Украина. Две разных. Но и Италия, и Украина очень хороши", — сказала Карла.
Она добавила, что живет здесь, а во время отпусков ездит домой.
"Здесь, несмотря на войну, я живу лучше, чем в Италии. Честно", — отметила девушка.
Реакция людей
В комментариях украинцы поддержали итальянку и поблагодарили за изучение украинского языка:
- "Украина действительно во многих моментах опережает Европу, но наша беда в том, что имеем горе соседей".
- "Украина не третьего мира на первый взгляд, но есть определенные маркеры, которые все-таки доказывают, что мы не далеко продвинулись: то как рубят лес, выбрасывают целыми селами мусор в реку, в городах большинство не хочет сортировать отходы, власть не защищает от шума трассы целые населенные пункты, предприятия загрязняют воздух и воду как им заблагорассудится, застраивают Карпаты".
- "Никто так не сможет оценить нашу матушку Украину, как иностранцы. Спасибо".
- "Вы так хорошо говорите на украинском. Восхищаюсь иностранцами, которые изучают наш язык".
