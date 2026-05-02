Бізнесмен з Риму розповів, чим українські жінки здивували італійців

Італійці вважають українців дуже працьовитими, бо наші люди уже давно зарекомендували себе як відповідальні і сильні. Жінок називають дуже красивими і доглянутими, хоча це інколи звучить аж надто узагальнено.

Український ресторатор Микола Олексів займається бізнесом у столиці Італії. Відкрити там власний заклад було для нього давньою мрією і стало результатом багаторічної праці. У розмові із Фокусом чоловік ділиться своїм досвідом, розповідаючи про стереотипи, національні особливості та різницю у ментальності двох народів.

Як в Італії зараз сприймають українців? Що там знають про українську культуру та традиції?

– Нас почали краще розуміти, більше цікавитися нашою країною не лише через новини, а й через людей, які тут живуть. Італійці відкрили для себе, що українці – це не просто "люди зі Сходу Європи", а нація з глибокою культурою.

Український ресторатор Микола Олексів Фото: Instagram

Вони вже знають про наші традиції, наприклад, про Різдво з 12 стравами, вишиванки, колядки. У моєму ресторані "Анастасія" люди часто питають про значення символів, про історію страв. Їх дуже вражає наша щирість і гостинність. Бо це те, що вони самі цінують – тут ми дуже схожі.

Чим стиль життя італійців відрізняється від українського?

– Найбільша різниця – у темпі життя. Італійці живуть повільніше. Вони вміють насолоджуватися моментом. Для них обід – це не "перекусив і побіг", а ритуал. Кава – це пауза, а не просто напій. В Україні люди більш орієнтовані на результат: швидше, більше, ефективніше. В Італії – на процес: смачно, красиво, з настроєм.

Ще одна річ – баланс. Італійці не живуть роботою. Вони працюють, щоб жити, а не навпаки. І це відчувається навіть у дрібницях – від тривалих вечерь до сімейних неділь. Але цікаво, що українці часто здаються їм більш витривалими і цілеспрямованими.

Які стереотипи про українців побутують?

– Є кілька, і не всі вони негативні. По-перше, що українці дуже працьовиті. І це, чесно, правда. Наші люди тут зарекомендували себе як відповідальні і сильні. По-друге, що українські жінки дуже красиві і доглянуті. Це теж звучить інколи занадто узагальнено.

Але є й менш приємні стереотипи, які тягнуться ще з минулого. Наприклад, що українці приїжджають лише на фізичну роботу. Зараз це швидко змінюється, бо багато наших відкривають бізнеси, працюють у креативних сферах. І ще один момент – італійці інколи не розрізняють українців і росіян, одначе з кожним роком ситуація стає кращою – люди більше розуміють різницю.

Яку українську страву обожнюють італійці, якщо така є? Чому?

– Однозначно борщ. Це страва, яка справляє найбільше враження. І не тільки через смак, а через глибину. Коли ти пояснюєш, що це не просто суп, а ціла історія, традиція, навіть символ – люди починають дивитися на нього інакше. Італійцям подобається, що борщ – насичений, багатошаровий, з балансом смаків. У їхній кухні теж є культ повільного приготування, тому вони це дуже відчувають.

За словами Миколи, італійці живуть повільніше і вміють насолоджуватися моментом Фото: Instagram

Також добре заходять вареники – особливо з картоплею чи вишнями. Вони для італійців трохи нагадують їхні равіолі, тому є певна "точка входу". Але борщ – це вже більше, ніж страва. Це як розмова про Україну через смак. І вона працює дуже сильно.

Ви відкрили український ресторан неподалік Колізею. Що там подаєте?

– У меню ресторану представлені як традиційні, так і адаптовані українські страви. Серед них – борщ, вареники, котлета по-київськи, деруни, голубці та холодець. На старті відвідувачам пропонують близько 35 позицій із подальшим розширенням асортименту.

До речі, на відкритті закладу були присутні представники української дипломатичної та культурної спільноти, зокрема Андрій Юраш — Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі, Василь Попадюк – скрипаль-віртуоз, а також віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів Олексій Повтерейко.

Чому саме Рим?

– Рим – це була моя мрія. Я завжди їздив і думав, як відкрию тут ресторан. Зрештою, всі дороги ведуть до Риму, бо це столиця, ну і тут велика українська діаспора.

