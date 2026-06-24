Чашка кофе над пропастью: туристы массово отправляются в самое опасное кафе мира (фото)

Кафе Gushi Cliff Coffee в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая позволяет посетителям насладиться чашкой кофе на склоне скалы, на высоте 60 метров над порывами ветра.

Обычно, когда люди пьют кофе, они расслабляются и наслаждаются напитком, но в Cliff Coffee, уникальном кафе, это будет непросто. Ведь оно расположено на крутом склоне скалы, примерно в 60 метрах над уровнем моря. Поэтому его с гордостью называют "самым экстремальным кафе в мире", пишет Oddity Central.

Кафе Gushi Cliff Coffee состоит из прямоугольных платформ, прикрепленных болтами к скале, которые служат местами для посетителей. Чтобы добраться до кафе, туристам сначала необходимо пройти по тропе "виа ферата" примерно 30 минут, после чего их спустят на платформы под присмотром инструктора.

Самое опасное кафе в мире Фото: Из открытых источников

Открывшееся в 2004 году кафе на скале недавно стало популярным после того, как в социальных сетях начали распространяться несколько видеороликов, снятых в этом захватывающем месте.

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Столкнувшись с огромным интересом со стороны туристов, основатель Cliff Coffee подчеркнул, что предварительное бронирование обязательно и что люди не могут просто спускаться на платформы по веревке без присмотра персонала.

Кофе в Gushi Cliff Coffee стоит 398 юаней (58 долларов), что звучит немного дорого даже для кофе премиум-класса, но владелец заведения пояснил, что в цену входит обязательная страховка, аренда профессионального снаряжения и услуги инструкторов по спуску на веревке. Кроме того, время пребывания не ограничено. Как только вы доберетесь до платформ, вы можете оставаться там сколько угодно.

Кафе в горах в Китае

Напомним, что тирамису, которое, скорее всего, в рамках рекламной акции поместили в ковш трактора сотрудники одного из кафе на проезде "Кривая Липа", больше возмутило пользователей, чем удивило своей креативностью.

Кроме того, в Киеве открылось кафе с отдельным меню для собак. Четвероногих угощают "пивом", холодцом, мороженым и даже пиццей.