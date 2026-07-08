Крупнейший в мире железнодорожный вокзал построили всего за 38 месяцев: как выглядит это чудо инфраструктуры

Чунцин-Восток официально признан крупнейшим в мире железнодорожным вокзалом по площади: он занимает 1,22 миллиона квадратных метров, или около 170 футбольных полей.

Расположенный в Чунцине, на юго-западе Китая, крупнейший в мире железнодорожный вокзал — это настоящее чудо архитектуры. Он в шесть раз больше Центрального вокзала Нью-Йорка и в пятнадцать раз — Лейпцигского главного вокзала, крупнейшего железнодорожного вокзала Европы. Чунцин-Восток занимает площадь, превышающую площадь некоторых небольших городов. Фактически, он более чем вдвое превосходит по площади Ватикан в Риме, пишет Oddity Central.

Как выглядит самый большой в мире железнодорожный вокзал

Чунцин-Восток имеет 29 платформ и 15 железнодорожных путей, а также до восьми этажей со стальной трубчатой крышей. Его 400-метровые платформы рассчитаны на перевозку до 16 000 пассажиров в час пик, а также на самые длинные высокоскоростные поезда Китая.

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Поражает тот факт, что он фактически расположен на вершине горы. Чунцин славится своей гористой местностью, что делает его одним из наименее подходящих китайских мегаполисов для размещения такого огромного транспортного узла. Но этот пример наводит на мысль, что сложный рельеф местности, очевидно, не имеет значения, когда есть технологии, амбиции и армия рабочих для реализации этой идеи.

По данным информационного агентства "Синьхуа", рабочим сначала нужно было вырубить и взорвать гору, а затем выровнять местность для строительства гигантского железнодорожного вокзала.

Кроме того, для этого строительства было использовано почти 2 миллиона кубических метров бетона и около 366 000 тонн стали. На объекте работало до 40 000 человек и целая армия роботизированной техники.

Кроме того, на строительство восточной части Чунцина ушло всего 38 месяцев. Это может показаться не таким уж быстрым сроком, но, учитывая, что большинству стран, вероятно, потребуется больше времени для получения необходимых разрешений на столь масштабный проект, это чрезвычайно короткий период.

Напомним, что дорога Линпайши в Китае — это чрезвычайно крутая и узкая зигзагообразная трасса с 18 захватывающими дух крутыми поворотами.

Кроме того, скалистая дорога Ланьин, расположенная на высоте 914,4 м над уровнем моря в провинции Чунцин на юго-западе Китая, является одной из самых впечатляющих в Азии.