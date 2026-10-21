Показалось забавным: канадский турист попал под суд и застрял в США из-за фламинго

Митчелл Фэрбарн из Канады, который приехал в Лас-Вегас в марте этого года, чтобы отлично провести время, в результате может получить солидный тюремный срок за жестокое обращение с животными.

Будучи сильно пьяным, мужчина забрал чилийского фламинго из вольера в Лас-Вегасе и принес птицу в свой гостиничный номер, сообщает BBC.

Момент сняли камеры видеонаблюдения, и запись была представлена в суде во время рассмотрения дела. На кадрах видно, как он несет птицу по кличке Пичи за шею, поднимаясь на лифте.

Фэрбарн уверял, что не собирался причинять птице какой-либо вред. Свои действия он пояснил тем, что прежде, чем утащить фламинго, выпил от 30 до 40 порций пива, а идея украсть фламинго показалась ему "забавной".

После целой ночи употребления пива ему пришла в голову эта мысль, которая укрепилась после телефонного разговора с коллегой.

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Фэрнбарн забрал фламинго к себе в номер

Ветеринары, осмотрев Пичи, заметили, что у него были вырваны перья и есть кровопотеря.

Джош Томшек, адвокат обвиняемого заявил, что Митчелл "хотел лишь безобидно пошутить", а причиной его "неверных решений" стал алкоголь:

"Ему не следовало этого делать: не стоило заходить в вольер, трогать птицу и уносить Пичи с собой. Правда в том, что Митч был пьян. Митч повел себя глупо. Он принял неверные решения".

По его словам, после ареста Фэрбарн начал получать угрозы убийством.

В ходе судебного процесса были заслушаны показания 14 свидетелей и изучено более 112 вещественных доказательств. Присяжным потребовалось около пяти часов, чтобы признать Фэрбарна виновным в жестоком обращении с животными (по пунктам обвинения, квалифицируемым как тяжкое преступление и проступок).

Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Он не может покинуть территорию США. Он по-прежнему находится под домашним арестом в Лас-Вегасе. Вынесение приговора запланировано на декабрь.

В отеле-казино Flamingo Las Vegas, расположенном на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип, есть открытая для свободного посещения зона с живой природой, где обитают чилийские фламинго, а также другие птицы, рыбы и черепахи.

По словам государственного ветеринара, Пичи в значительной степени оправилась после случившегося, однако теперь она ведет себя более тревожно в присутствии людей.

Напомним, на пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, который украли туристы.

Также сообщалось, что делает фламинго розовыми.