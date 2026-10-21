Це здалося кумедним: канадський турист постав перед судом і застряг у США через фламінго

Мітчелл Фербарн із Канади, який приїхав до Лас-Вегаса в березні цього року, щоб чудово провести час, у результаті може отримати значний термін ув’язнення за жорстоке поводження з тваринами.

Будучи сильно п’яним, чоловік викрав чилійського фламінго з вольєра в Лас-Вегасі та приніс птаха до свого готельного номера, повідомляє BBC.

Цей момент зафіксували камери відеоспостереження, і запис було представлено в суді під час розгляду справи. На кадрах видно, як канадієць несе птаха на ім’я Пічі за шию, піднімаючись у ліфті.

Фербарн запевняв, що не мав наміру заподіяти птаху жодної шкоди. Свої дії він пояснив тим, що перед тим, як викрасти фламінго, випив від 30 до 40 порцій пива, а ідея вкрасти фламінго здалася йому "кумедною".

Після цілої ночі, проведеної за пивом, йому спала на думку ця ідея, яка зміцнилася після телефонної розмови з колегою.

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Фернбарн взяв фламінго до себе в номер

Ветеринари, оглянувши Пічі, помітили, що в нього були вирвані пір’я і що він втратив кров.

Джош Томшек, адвокат обвинуваченого, заявив, що Мітчелл "хотів лише невинно пожартувати", а причиною його "помилкових рішень" став алкоголь:

"Йому не слід було цього робити: не варто було заходити у вольєр, чіпати птаха та забирати Пічі з собою. Справа в тому, що Мітч був п’яний. Мітч повівся нерозумно. Він прийняв неправильні рішення".

За його словами, після арешту Фербарн почав отримувати погрози вбивством.

Під час судового розгляду були заслухані показання 14 свідків та розглянуто понад 112 речових доказів. Присяжним знадобилося близько п’яти годин, щоб визнати Фербарна винним у жорстокому поводженні з тваринами (за пунктами обвинувачення, що кваліфікуються як тяжкий злочин і проступок).

Тепер йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Він не може покинути територію США. Він, як і раніше, перебуває під домашнім арештом у Лас-Вегасі. Винесення вироку заплановано на грудень.

У готелі-казино "Flamingo Las Vegas", розташованому на знаменитій вулиці Лас-Вегас-Стріп, є зона з живою природою, відкрита для вільного відвідування, де мешкають чилійські фламінго, а також інші птахи, риби та черепахи.

За словами державного ветеринара, Пічі значною мірою оговталася після того, що сталося, проте тепер вона поводиться більш тривожно в присутності людей.

Нагадаємо, на пляжі Сардинії повернули 10 тонн піску, який викрали туристи.

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