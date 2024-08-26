Ким Кардашьян продемонстрировала стройную фигуру в гламурном белом наряде (фото)

У звезды реалити-шоу богатый гардероб. Ким Кардашьян умеет и любит красиво одеваться.

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Американская модель, актриса и дизайнер Ким Кардашьян 25 августа поделилась с поклонниками в Instagram новыми фотографиями со своей недавней поездки в Нью-Йорк.

Она выглядела невероятно в шикарном белом наряде, который состоял из лифа с глубоким вырезом и макси-юбки. Верх и низ комплекта был соединен тонкими завязками. Кокетливый наряд выгодно подчеркнул ее стройную фигуру, особенно ее тонкую талию.

Ким просто подписала фотографию "Нью-Йорк" и добавила два эмодзи в виде белых сердец. Ее густые длинные черные локоны были распущены и уложены мягкими волнами. Мать четверых детей продемонстрировала стильный вечерний макияж, подчеркнувший ее карие глаза и пухлые губы. Она дополнила образ бриллиантовым кольцом на мизинце и продемонстрировала свой молочно-нюдовый маникюр.

Норт, первенец Ким и 47-летнего бывшего мужа Канье Уэста, также появилась в карусели фотографий, позируя со своей матерью. 11-летняя девочка была изображена в стильной майке и держала на руках щенка померанского шпица по кличке Суши. Мать и дочь, судя по всему, пребывали в хорошем расположении духа, они весело смеялись, проводя время вместе.

Ранее, 21 августа, фокус писал о том, что Ким Кардашьян снова повторила смелый образ Бьянки Цензори. Она появилась на публике в белом боди и облегающих лосинах того же цвета.