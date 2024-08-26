Кім Кардаш'ян продемонструвала струнку фігуру в гламурному білому вбранні (фото)

У зірки реаліті-шоу багатий гардероб. Кім Кардаш'ян вміє і любить красиво вдягатися.

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Американська модель, акторка і дизайнерка Кім Кардаш'ян 25 серпня поділилася з шанувальниками в Instagram новими фотографіями зі своєї нещодавньої поїздки до Нью-Йорка.

Вона мала неймовірний вигляд у шикарному білому вбранні, яке складалося з ліфа з глибоким вирізом і максіспідниці. Верх і низ комплекту був з'єднаний тонкими зав'язками. Кокетливе вбрання вигідно підкреслило її струнку фігуру, особливо її тонку талію.

Кім просто підписала фотографію "Нью-Йорк" і додала два емодзі у вигляді білих сердець. Її густі довгі чорні чорні локони були розпущені й укладені м'якими хвилями. Мати чотирьох дітей продемонструвала стильний вечірній макіяж, що акцентував її карі очі та пухкі губи. Вона доповнила образ діамантовою каблучкою на мізинці та продемонструвала свій молочно-нюдовий манікюр.

Норт, первісток Кім і 47-річного колишнього чоловіка Каньє Веста, також з'явилася в каруселі фотографій, позуючи зі своєю матір'ю. 11-річна дівчинка була зображена в стильній майці і тримала на руках цуценя померанського шпіца на прізвисько Суші. Мати і дочка, судячи з усього, перебували в гарному настрої, вони весело сміялися, проводячи час разом.

Раніше, 21 серпня, фокус писав про те, що Кім Кардаш'ян знову повторила сміливий образ Б'янки Цензорі. Вона з'явилася на публіці в білому боді й обтислих лосинах того ж кольору.