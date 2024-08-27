75-летняя Вера Вонг продемонстрировала нестареющую красоту на спортивном мероприятии (фото)

Знаменитость часто удивляет своих поклонников молодым видом. Модельер много работает, что называет одним из секретов своей молодости.

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Модельер Вера Вонг выглядела сенсационно 26 августа на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. Знаменитость привлекла внимание своей стройной фигурой и невероятно свежим цветом лица, сообщает Daily Mail.

Модельер, отпраздновавшая в июне свой 75-й день рождения, продемонстрировала элегантный стиль в простом белом костюме, состоящем из длинной юбки в пол и топа с глубоким вырезом в области декольте. Свой образ дизайнер одежды дополнила многослойным жемчужным ожерельем Chanel, белой кожаной сумочкой в форме сердечка и черным солнцезащитными очками. Она распустила длинные волосы, сделав пробор посредине.

Модельер Вера Вонг Фото: Getty Images

На чемпионате к звезде присоединилась ее подруга и коллега по моде Анна Винтур. Знаменитые женщины мило общались на трибунах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Квинсе. 74-летняя Анна выбрала белое платье с длинными рукавами, украшенное узором из черных роз, а также стильные солнцезащитные очки. Главный редактор Vogue дополнила свой образ серебристыми блестящими ботинками и яркой полосатой сумочкой.

Вера Вонг и Анна Винтур Фото: Getty Images

Это не первый раз, когда Вера шокирует поклонников своим молодым внешним видом. Совсем недавно, 23 августа, Вонг снялась в стильном платье на пляже. На кадрах она предстала в длинном светлом платье из тюля с блестящими вставками. К образу модельер добавила черные солнцезащитные очки и золотой браслет на руке.