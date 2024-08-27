75-річна Вера Вонг продемонструвала красу, що не старіє, на спортивному заході (фото)

Знаменитість часто дивує своїх шанувальників молодим виглядом. Модельєрка багато працює, що називає одним із секретів своєї молодості.

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Модельєрка Вера Вонг мала сенсаційний вигляд 26 серпня на Відкритому чемпіонаті США з тенісу в Нью-Йорку. Знаменитість привернула увагу своєю стрункою фігурою і неймовірно свіжим кольором обличчя, повідомляє Daily Mail.

Модельєрка, яка відсвяткувала в червні свій 75-й день народження, продемонструвала елегантний стиль у простому білому костюмі, що складався з довгої спідниці в підлогу і топа з глибоким вирізом у ділянці декольте. Свій образ дизайнерка одягу доповнила багатошаровим перловим намистом Chanel, білою шкіряною сумочкою у формі сердечка і чорними сонцезахисними окулярами. Вона розпустила довге волосся, зробивши проділ посередині.

Модельєрка Вера Вонг Фото: Getty Images

На чемпіонаті до зірки приєдналася її подруга та колега по моді Анна Вінтур. Знамениті жінки мило спілкувалися на трибунах Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг у Квінсі. 74-річна Анна обрала білу сукню з довгими рукавами, прикрашену візерунком із чорних троянд, а також стильні сонцезахисні окуляри. Головна редакторка Vogue доповнила свій образ сріблястими блискучими черевиками і яскравою смугастою сумочкою.

Вера Вонг і Анна Вінтур Фото: Getty Images

Це не вперше, коли Вера шокує шанувальників своїм молодим зовнішнім виглядом. Зовсім недавно, 23 серпня, Вонг знялася в стильній сукні на пляжі. На кадрах вона постала в довгій світлій сукні з тюлю з блискучими вставками. До образу модельєрка додала чорні сонцезахисні окуляри і золотий браслет на руці.