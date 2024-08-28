Ребенок случайно разбил в музее 3500-летний кувшин

Отец ребенка поначалу был в шоке и даже подумал, что кувшин разбил не его сын.

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Четырехлетний ребенок, который пришел с отцом в музей Хехта на территории Университета Хайфы на севере Израиля, случайно разбил кувшин, датируемый бронзовым веком между 2200 и 1500 годами до нашей эры, пишет ВВС.

Экспонат находился у входа в музей и не был защищен стеклом, поскольку сотрудники заведения считают, что есть "особое очарование" в демонстрации археологических находок "без препятствий".

Как рассказали в музее, кувшин создан еще до времен царя Давида и Соломона, типичен для Ханаанского региона и предназначен для хранения и транспортировки местного потребления, в основном вина и оливкового масла.

"Подобные кувшины были найдены при археологических раскопках, но большинство из них оказались разбитыми или неполными. Кувшин, выставленный в музее Хехта, был найден неповрежденным и в сочетании со своими размерами сделал его впечатляющей находкой, расположенной у входа в музей", – говорится на странице музея в соцсети.

По словам отца мальчика, Алекса, его сын слегка потянул кувшин на себя, потому что ему захотелось посмотреть, что там внутри. В какой-то момент он упал и разбился. Мужчина был шокирован, когда увидел сына рядом с грудой осколков, и сначала даже подумал, что это сделал не его ребенок. Успокоив перепуганного сына, он поговорил с охранником.

Музей Хехта, который собирает предметы археологии и искусства, сообщил, что ребенка пригласили на выставку вместе с семьей на организованную экскурсию после инцидента, произошедшего несколько дней назад.

"Бывают случаи, когда экспонаты намеренно портятся, и такие случаи рассматриваются с большой строгостью, включая привлечение полиции. В этом случае, однако, ситуация была иной. Кувшин случайно повредил маленький ребенок, посещавший музей, и реакция будет соответствующей", — рассказала BBC сотрудница музея Лихи Ласло.

Заведение уже нашло специалиста для реставрации разбитого артефакта. Ею займется Рой Шапир из Университетской школы археологии и морских культур. После "ремонта" его вернут на место в ближайшее время. Музей Хехта даже воспользуется возможностью задокументировать работу исцеления, чтобы ее также можно было представить широкой публике — чтобы вскоре можно было снова увидеть кувшин, а также работу, которая сделала возможным его "спасение".

Кувшин на переднем плане превратился в груду осколков Фото: Hecht Museum/ВВС

Отец ребенка после того, как ситуация разрешилась, почувствовал большое облегчение, но в то же время он огорчен, ведь артефакт уже не будет таким, как раньше.

В дальнейшем музей не собирается отменять практику доступности экспонатов и закрывать их от посетителей перегородками или ограничительным стеклом.

В музее Хехта экспонаты не прячут за защитным стеклом

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