Дитина випадково розбила в музеї 3500-річний глечик

Батько дитини спочатку був шокований і навіть подумав, що глечик розбив не його син.

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Чотирирічна дитина, яка прийшла з батьком до музею Хехта на території Університету Хайфи на півночі Ізраїлю, випадково розбила глечик, який датовано бронзовим віком між 2200 і 1500 роками до нашої ери, пише ВВС.

Експонат стояв біля входу в музей і не був захищений склом, оскільки співробітники закладу вважають, що є "особлива чарівність" у демонстрації археологічних знахідок "без перешкод".

Як розповіли в музеї, глечик створений ще до часів царя Давида і Соломона, типовий для Ханаанського регіону і призначений для зберігання і транспортування місцевого вжитку, в основному вина і оливкової олії.

"Подібні глечики були знайдені під час археологічних розкопок, але більшість із них виявилися розбитими або неповними. Глечик, виставлений у музеї Хехта, був знайдений неушкодженим, що у поєднанні зі своїми розмірами зробило його вражаючою знахідкою, розташованою біля входу до музею", — йдеться на сторінці музею в соцмережі.

За словами батька хлопчика, Алекса, його син злегка потягнув глечик на себе, тому що йому захотілося подивитися, що там усередині. У якийсь момент він упав і розбився. Чоловік був шокований, коли побачив сина поруч із купою осколків, і спочатку навіть подумав, що це зробила не його дитина. Заспокоївши переляканого сина, він поговорив з охоронцем.

Музей Хехта, який збирає предмети археології та мистецтва, повідомив, що дитину запросили на виставку разом із сім'єю на організовану екскурсію після інциденту, що стався кілька днів тому.

"Трапляються випадки, коли експонати навмисно псуються, і такі випадки розглядаються з великою суворістю, включно із залученням поліції. У цьому випадку, однак, ситуація була іншою. Глечик випадково пошкодила маленька дитина, яка відвідувала музей, і реакція буде відповідною", — розповіла BBC співробітниця музею Ліхі Ласло.

Заклад уже знайшов фахівця для реставрації розбитого артефакту. За неї візьметься Рой Шапір з Університетської школи археології та морських культур. Після "ремонту" його повернуть на місце найближчим часом. Музей Хехта навіть скористається можливістю задокументувати роботу зцілення, щоб її також можна було презентувати широкому загалу — щоб незабаром можна було знову побачити глечик, а також роботу, яка уможливила його "порятунок".

Глечик на передньому плані перетворився на купу уламків Фото: Hecht Museum/ВВС

Батько дитини після того, як ситуація вирішилася, відчув велике полегшення, але водночас він засмучений, адже артефакт уже не буде таким, як раніше.

Надалі музей не збирається скасовувати практику доступності експонатів і закривати їх від відвідувачів перегородками або обмежувальним склом.

У музеї Хехта експонати не ховають за захисним склом

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