Настоювалося тисячі років: у Єгипті виявили одне з найстаріших вин на планеті

Археологи знайшли сотні закритих глечиків, які раніше не відкривалися, біля гробниці цариці Мернейт.

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У Єгипті виявили вино віком п'ять тисяч років. Про це повідомила новинна компанія Ahram Online у неділю, 1 жовтня.

Медіа пише про те, що під час розкопок у провінції Сохаг єгипетські археологи разом із колегами з Австрії та Німеччини виявили сотні глечиків із залишками вина. Науковці працювали біля гробниці цариці Мернейт із Першої династії в районі Умм Ель-Кааб в Абідосі. Там археологи знайшли сотні закритих глечиків, які раніше не відкривалися.

Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей, повідомив, що археологічна група виявила кілька похоронних предметів, зокрема сотні великих винних глечиків, деякі з яких мали неушкоджені корки й містили добре збережені залишки вина 5000-річної витримки.

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Написи також вказують на те, що Мерет-Нейт керувала центральними урядовими установами, як-от державна скарбниця, що підтверджує теорію про те, що вона відіграла історично значущу роль, зазначив Вазірі.

Дітріх Рауе, директор Німецького археологічного інституту, зазначив, що Мерет-Нейт була єдиною жінкою з власною монументальною гробницею на першому царському цвинтарі Єгипту в Абідосі та, ймовірно, найвпливовішою жінкою своєї епохи. Він додав, що нещодавні розкопки надали нову інформацію про цю "унікальну жінку та її епоху" і дали привід для припущень, що Мерет-Нейт, можливо, була першою жінкою-царицею в Давньому Єгипті, тобто такою, що передувала цариці Хатшепсут з 18-ї династії.

Нагадаємо, на початку серпня біля Єгипту випадково знайшли корабель із винними амфорами. Артефакти — зокрема й амфори з вином, які везли з грецького острова Родос — знайшли поруч із кораблем. Це вказує на те, що причиною корабельної аварії могло бути зіткнення з підводними земляними масами.

Також ми писали про те, де вперше на Землі було винайдено вино. Археологи розкопали глиняні посудини, які використовувалися для виноробства. Вони датуються 8 000 роками й містили залишки винограду, датовані 6 000 роком до нашої ери. Ці знахідки вказали на Грузію, європейську країну, як на батьківщину вина