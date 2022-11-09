Настоювалося століттями. У Грузії археологи знайшли 1800-річний винний прес

Археологи знайшли старовинні кеври для приготування напоїв, а також довели, що його пили римські воїни.

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Гоніо — це чорноморський курорт Грузії. Він розташований лише за 14 кілометрів від Батумі. Одна з найвідоміших пам'яток тут — це Гоніо-Апсароська фортеця. Її можна побачити в гирлі річки Чороха.

Нещодавно біля неї археологи зробили незвичайне відкриття. Команді дослідників вдалося знайти винний прес, що добре зберігся, віком майже 1800 років, — пише видання Heritage Daily.

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Фортецю згадували вже давно. Вперше про неї писав Пліній Старший. У І ст. про неї можна було почитати у його "Природній історії". Також у ІІ ст. пам'ятник згадувала Аппіана в "Мітридатових війнах". Також є легенда, що саме тут похований святий Матвій — 1 із 12 апостолів.

Знахідку ідентифікувати допомогла технологія лідера. Обстеження проводили всередині та поза стінами форту. LiDAR — це метод дистанційного зондування з використанням світла у вигляді імпульсного лазера для вимірювання змінних відстаней до землі. Отримані дані використовуються для створення тривимірних цифрових карток певного ландшафту.

У процесі сканування території Грузії помітили певні аномалії. Це дозволило відкрити старовинний винний прес. Археологи датували його ІІ-ІІІ століттям нашої ери. Вважається, що його використовували на фермі, яка вкривала потреби римських солдат у гарнізоні.

З'ясували, що вина зберігалися у квеврі, у великих посудинах. Їх застосовували для зберігання та витримки звичайного грузинського вина. Ці посудини мають амфори без ручок. Потім їх закопують під землю чи опускають у льох.

Щоб приготувати вино у цих квеврах, потрібно спочатку пресувати виноград. Потім залити сік, виноградну шкірку та кісточки перед закриттям. Розливають у пляшки лише за 5-6 місяців.

Насамкінець під час розкопок команда підтвердила свої попередні теорії. Наразі є справжні докази того, що будівля, знайдена в 2021 році, була штабом місцевого гарнізону.

Раніше Фокус писав про унікальні бронзові статуї віком 2300 років, які знайшли в Італії.