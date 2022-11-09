Настаивалось веками. В Грузии археологи обнаружили 1800-летний винный пресс

Археологи нашли старинные квевры для изготовления напитков, а также доказали, что его пили римские воины.

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Гонио – это черноморский курорт в Грузии. Он расположен всего в 14 километрах от Батуми. Одна из самых известных достопримечательностей здесь – это Гонио-Апсаросская крепость. Ее можно увидеть в самом устье речки Чороха.

Недавно возле нее археологи совершили необычное открытие. Команде исследователей удалось найти хорошо сохранившийся винный пресс, возрастом около 1800 лет, — пишет издание Heritage Daily.

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Крепость упоминали уже давно. Впервые о ней писал Плиний Старший. В I ст. о ней можно было почитать в его "Естественной истории". Также во II ст. памятник вспоминала Аппиана в "Митридатовых войнах". Также есть легенда, что именно здесь похоронен святой Матфей – 1 из 12 апостолов.

Находку идентифицировать помогла технология лидера. Обследование проводили внутри и вне стен форта. LiDAR – это метод дистанционного зондирования с использованием света в форме импульсного лазера для измерения переменных расстояний до земли. Полученные данные используются для создания трехмерных цифровых карт определенного ландшафта.

В ходе сканирования территории в Грузии обнаружили определенные аномалии. Это позволило открыть старинный винный пресс. Археологи датировали его ІІ-ІІІ веком нашей эры. Считается, что его использовали на ферме, которая покрывала потребности римских солдат в гарнизоне.

Выяснили, что вина хранились в квевре, больших сосудах. Их применяли для хранения и выдержки обычного грузинского вина. Эти сосуды имеют амфоры без ручек. Затем их закапывают под землю или опускают в погреб.

Чтобы приготовить вино в этих квеврах, нужно сначала прессовать виноград. Затем залить сок, виноградную кожуру и косточки перед закрытием. Разливают в бутылки всего за 5-6 месяцев.

Напоследок во время раскопок команда подтвердила свои предыдущие теории. Теперь есть подлинные доказательства того, что здание найдено в 2021 году, было штабом местного гарнизона.

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