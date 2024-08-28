Вся в Chanel: 74-летняя Сигурни Уивер прибыла на Венецианский кинофестиваль (фото)

Актриса почти 40 лет замужем за театральным режиссером Джимом Симпсоном. У пары есть единственная дочь, которая считает себя небинарной личностью.

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Американская актриса Сигурни Уивер 27 августа продемонстрировала гламурный образ, прибыв на пирс Эксельсиор перед 81-м Венецианским международным кинофестивалем в наряде, напоминающем о знаменитых гондольерах, пишет Hello.

74-летняя звезда экранов, которая в этом году получит на фестивале награду "Золотой лев" за достижения в карьере, выглядела великолепно в черно-белом ансамбле Chanel. Сигурни была одета в белые широкие брюки со складками, двубортный темно-синий пиджак и темно-синюю с белым рубашку на пуговицах. Она дополнила свой образ соломенной шляпой, культовой стеганой сумкой-конвертом Chanel и ремнем с фирменным логотипом бренда в виде двойной буквы С, а также удобными белыми кроссовками.

Сообщается, что звезда "Чужого" выступит на мастер-классе 29 августа, на котором расскажет о своей карьере и о том, чему она научилась за десятилетия работы в киноиндустрии. Мероприятия пройдут в теннисном клубе Venezia напротив легендарного отеля Excelsior; своим опытом поделятся австралийский режиссер Питер Уир, актеры Ричард Гир и Итан Хоук, а также итальянский режиссер Пупи Авати.

Голливудская актриса известна зрителям с 1970-х годов, но наибольшую славу ей принесли роли в научно-фантастических и хоррор-франшизах, включая "Чужой", "Охотники за привидениями" и "Аватар". Почти 40 лет Сигурни замужем за театральным режиссером Джимом Симпсоном. У пары есть 34-летняя дочь Шарлотта. Она работает учительницей, а два года назад Шарлотта заявила, что считает себя небинарной личностью (небинарный человек — это человек, чье гендерное самоопределение не является ни женским, ни мужским — ред.).

Напомним, 25 июля прошлого года Сигурни Уивер снялась в стильной фотосессии и дала откровенное интервью.