Уся в Chanel: 74-річна Сігурні Вівер прибула на Венеційський кінофестиваль (фото)

Актриса майже 40 років одружена з театральним режисером Джимом Сімпсоном. У пари є єдина донька, яка вважає себе небінарною особистістю.

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Американська актриса Сігурні Вівер 27 серпня продемонструвала гламурний образ, прибувши на пірс Ексельсіор перед 81-м Венеціанським міжнародним кінофестивалем у вбранні, що нагадує про знаменитих гондольєрів, пише Hello.

74-річна зірка екранів, яка цього року отримає на фестивалі нагороду "Золотий лев" за досягнення в кар'єрі, мала чудовий вигляд у чорно-білому ансамблі Chanel. Сігурні була одягнена в білі широкі штани зі складками, двобортний темно-синій піджак і темно-синю з білим сорочку на ґудзиках. Вона доповнила свій образ солом'яним капелюхом, культовою стьобаною сумкою-конвертом Chanel і ременем з фірмовим логотипом бренду у вигляді подвійної літери С, а також зручними білими кросівками.

Повідомляється, що зірка "Чужого" виступить на майстер-класі 29 серпня, на якому розповість про свою кар'єру і про те, чого вона навчилася за десятиліття роботи в кіноіндустрії. Заходи відбудуться в тенісному клубі Venezia навпроти легендарного готелю Excelsior; своїм досвідом поділяться австралійський режисер Пітер Вір, актори Річард Гір та Ітан Гоук, а також італійський режисер Пупі Аваті.

Голлівудська акторка відома глядачам з 1970-х років, але найбільшу славу їй принесли ролі в науково-фантастичних і хорор-франшизах, зокрема в "Чужому", "Мисливцях на привидів" і "Аватарі". Майже 40 років Сігурні одружена з театральним режисером Джимом Сімпсоном. У пари є 34-річна донька Шарлотта. Вона працює вчителькою, а два роки тому Шарлотта заявила, що вважає себе небінарною особистістю (небінарна людина — це людина, чиє гендерне самовизначення не є ні жіночим, ні чоловічим — ред.).

Нагадаємо, 25 липня минулого року Сігурні Вівер знялася в стильній фотосесії і дала відверте інтерв'ю.