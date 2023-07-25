Сігурні Вівер знялася в стильній фотосесії та дала відверте інтерв'ю

73-річна актриса стала зіркою після космічного бойовика "Чужий" і з того часу втілила на екрані десятки яскравих образів.

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Сігурні Вівер — одна з найшанованіших актрис Голлівуду, і у свої 73 роки вона все ще перебуває на вершині своєї кар'єри. В інтерв'ю виданню The Sunday Times вона відверто розповіла про свої ролі в кіно і знялася в стильній фотосесії. Вона розповіла про своє англійське коріння, своє нове телешоу і секрет 38-річного заміжжя.

Сігурні Вівер, відома серед своїх друзів як "Сіг" або "Сіггі", знялася більш ніж у 50 фільмах за 46 років.

До них належать деякі з найбільших франшиз-блокбастерів усіх часів, як-от "Чужий", "Мисливці на привидів" і "Аватар", що визначають епоху.

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І при цьому Сігурні не вважає себе голлівудською актрисою. "Я нью-йоркська актриса", — каже Сігурні у відповідь на помилку журналіста. І вона жартує, що в цьому місті їй не доводиться особливо ховатися від зайвої уваги.

Сігурні Вівер Фото: the-times

"Усі в Нью-Йорку носяться, думаючи про те, що вони роблять, вони занадто захоплені, щоб дійсно помітити вас. Тут ніхто не звертає увагу на знаменитостей, тільки туристи", — каже актриса. І жартує, що ховається від папараці не як Леонардо ДіКапріо, який носить бейсболки та маски. Вона просто закриває обличчя волоссям і одягає окуляри.

Її останній проєкт називається "Загублені квіти Еліс Гарт" — це семисерійний серіал, адаптація однойменної книжки Голлі Рінгленд. Сігурні була на зйомках в Австралії протягом чотирьох місяців.

Трейлер серіалу "Загублені квіти Еліс Гарт"

Це несамовита, але захоплива і вишукано передана історія про горе, домашнє насильство і травми; як група жінок збирається, щоб зцілитися за допомогою мови квітів.

Це радикально відрізняється від ролі Еллен Ріплі у фільмі "Чужий". Її часто називають одним із найкращих персонажів в історії кіно.

"Чужий" був лише третім фільмом Вівер і другим для британського режисера Рідлі Скотта, чиє рішення створити героїню бойовика в той час вважалося новаторським.

Вона пам'ятає, якими зеленими вони обидва були, як Скотт неодноразово говорив їй перестати дивитися в камеру на знімальному майданчику.

"Я сказала йому: "Я була б рада перестати дивитися в камеру, Рідлі, але ти продовжуєш ставити її переді мною, я не знаю, куди ще дивитися". Ми тоді обидва погодилися, що це було їхнє "випробування вогнем", — жартує Сігурні Вівер.

За свій сиквел "Чужих" режисера Джеймса Кемерона Сігурні Вівер отримала свою першу номінацію на "Оскара" за найкращу жіночу роль (за нею послідували ще дві номінації на "Оскара"), а також свою першу номінацію на "Золотий глобус" (два роки по тому вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Горили в тумані").

Ще однією яскравою подією в кар'єрі та моді стала робота 1988 року "Ділова дівчина", в якій вона зіграла альфа-боса Кетрін Паркер.

Свій образ Вівер списала зі своєї подруги з Волл-Стріт на ім'я Елейн.

"Вона була зіркою в галузі злиттів і поглинань, і вона була, в найкращому сенсі цього слова, вбивцею. І дуже розумною. Було бентежно перебувати поруч із нею. Кажу вам, злиття і поглинання в ті дні були подібні до чистого адреналіну. Я втекла назад у шоубізнес і подумала: "Ну, це легко", — розповіла Сігурні Вівер.

Але, знімаючись у "Чужому", вона згадує, що в неї були дуже низькі очікування. Вона не мріяла про славу, а просто хотіла стати актрисою, з якою працювали більше одного разу.

Перш ніж стати зіркою, Вівер навчалася в елітних школах на Мангеттені: Брірлі та Чапін. Серед випускниць останньої Джекі Кеннеді та Іванка Трамп.

Вівер народилася в сім'ї британки з Колчестера й американця, керівника на телебаченні.

Її охрестили Сьюзен. Але це зовсім не влаштовувало дівчину, яка ще бувши підлітком виросла до 180 см. І відчувала себе надто високою, щоб бути Сьюзен, не кажучи вже про Сью або Сюзі, як майже всі її називали.

Осяяння прийшло до неї в 14 років, коли вона прочитала "Великого Гетсбі" Ф. Скотта Фіцджеральда і натрапила на ім'я місис Сігурні Говард, тітки Джордана Бейкера, яку згадують у книзі лише один раз. Відтепер вона буде відома як Сігурні, що, на її думку, було гарним ім'ям для високої дівчини.

Коли її батько став главою NBC, вони переїхали до Лос-Анджелеса, і їй було надано вибір: піти до денної школи там або до школи-інтернату на східному узбережжі. Вона вибрала останнє після ознайомчої екскурсії середньою школою Санта-Моніки. "У дівчаток було ідеальне волосся, ідеальний чубчик, ідеальний макіяж і сережки, — каже вона, закочуючи очі. — Моє волосся було кучерявим, я був зростом 180 см, і все, що я носила, було чорним і оливково-зеленим".

Вона провела три роки в Стенфорді, потім вступила в Єль (Меріл Стріп була її однокурсницею) і отримала нищівний удар, коли їй сказали, що у неї немає таланту.

Вона повернулася до Нью-Йорка 1974 року, де ходила на прослуховування. А точніше бігала, адже Нижній Мангеттен тоді був небезпечним місцем.

Хоч її батько і був топменеджером, який створив перший в Америці кабельний канал і формат інтерв'ю за столом і диваном, що зберігається й донині, вона не використовувала його зв'язки.

"Моє серце вже було розбите в театральній школі, але я знав, що моє серце буде розбите шоубізнесом, і я намагалася не дозволити цьому статися. Я ніколи не чекала від нього багато чого. В інших можуть бути мрійливі уявлення про шоубізнес, але не в мене. Це некрасиво, це важко", — зізнається актриса.

Свою першу роль вона отримала у позабродвейській постановці в постановці друга з Єльського університету Крістофера Дуранга.

Вона почала грати те, що вона називає "божевільними людьми". Вона знялася в телевізійній рекламі, а потім в епізодичній ролі у фільмі Вуді Аллена 1977 року "Енні Холл". Після цього був "Чужий", а решта вже стало історією.

Трейлер фільму "Чужий"

Сігурні Вівер зізнається, що їй вдалося уникнути спокус шоубізнесу, бо стала знаменитою в зрілі 28 років.

Її 38-річний чоловік, театральний режисер Джим Сімпсон, завжди був поруч із нею. Він супроводжував її до Австралії впродовж усієї зйомки "Загублені квіти Еліс Гарт". Вони чудово провели час разом.

"Ми жили на кінному заводі в оточенні приголомшливих тварин", — каже вона. Сімпсон цілими днями займався серфінгом.

"Він із Гаваїв, тому для нього серфінг в Австралії був мрією, але ми були всередині країни, тому йому доводилося щодня їздити туди й назад по дві з половиною години. Він дуже добре навчився їздити по "неправильній стороні дороги", як ми це називаємо", — розповідає Сігурні.

Пара познайомилася 1983 року в барі Zoo, коли вона була на театральному фестивалі у Вільямстауні, штат Массачусетс, з іншим приятелем, актором Крістофером Вокеном. Вона запросила його на вечерю. Відтоді вони разом. Попри те, що Сімпсон на сім років молодша за Вівер, він, мабуть, ніколи не дражнить її з цього приводу.

У Вівер і Сімпсона є 33-річна небінарна дитина, Чар. І Сігурні каже, що саме він став її стилістом під час пандемії. Оскільки сама вона абсолютно не вміє фарбуватися і робити зачіски. Зазвичай вона покладається на цілу команду стилістів, щоб мати гарний вигляд на червоній доріжці.

"Люди беруть мене, як шматок глини, і перетворюють на кінозірку, якою я маю бути. Я люблю вбиратися, влаштовувати вечірки, зазвичай із друзями, які набагато шикарніші за мене. Але я занадто лінива, щоб вбиратися самій", — жартує вона.

Нагадаємо, раніше Сігурні Вівер говорила, що не збирається на пенсію. І зніматиметься, поки їй пропонують ролі.