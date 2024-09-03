"Счастливого понедельника": Дэвид Бекхэм снялся в рекламе кофейного бренда (фото, видео)

У спортсмена есть опыт рекламирования различных товаров. Дэвид Бекхэм стал официальным лицом бренда домашнего кофе, а недавно он заключил контракт с Hugo Boss.

Related video

Знаменитый бывший футболист Дэвид Бекхэм снялся в стильной новой рекламе кофейного бренда. Соответствующими кадрами поделился в Instagram не только сам спортсмен, но и компания, которая производит не только бодрящий напиток, но кофемашины.

В видеоролике для кофейного бренда 49-летний бывший футболист надевает жилет, попивая кофе и гладит рубашку. Затем в рекламе было показано, как Дэвид вскипятил молоко и приготовил идеальный кофе. В клипе совладелец Inter Miami CF также продемонстрировал свои многочисленные татуировоки. Футболист лаконично подписал видео такими словами: "Счастливого понедельника".

Дэвид присоединился к рекламной кампании производителя кофейных напитков в ноябре прошлого года и вместе с Джорджем Клуни и звездой сериала "Бриджертоны" Симоной Эшли стал официальным лицом бренда домашнего кофе.

Дэвид Бекхэм снялся в рекламе кофе Фото: instagram.com/nespresso

Бывший капитан сборной Англии по футболу не раскрыл стоимость своего нового контракта, но издание The Standard сообщило, что Клуни заработал на этом партнерстве колоссальную сумму в 40 миллионов долларов. Звезда "11 друзей Оушена" является лицом кофейного бренда в Европе с 2006 года.

На протяжении многих лет Дэвид Бекхэм сотрудничал с многими известными брендами. Недавно он заключил контракт с Hugo Boss. В ближайшие сезоны партнерство будет включать коллекции, разработанные и курируемые Дэвидом Бекхэмом, который будет участвовать во всем творческом процессе. Первой представленной коллекцией станет весна-лето 2025.

В последнее время Дэвид Бекхэм все чаще делился с поклонниками кадрами своей жизни в фермерском доме в Котсуолдсе. Он публикует фотографии кур, демонстрирует посадку роз и хвастается урожаем со своего огорода.

Напомним, 14 мая Дэвид Бекхэм показал своих курочек. Футболист держит поголовье кур в загородном доме стоимостью 6 млн фунтов стерлингов. Ранее одна курица даже снесла голубое яйцо.