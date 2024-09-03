"Счастливого понедельника": Дэвид Бекхэм снялся в рекламе кофейного бренда (фото, видео)
У спортсмена есть опыт рекламирования различных товаров. Дэвид Бекхэм стал официальным лицом бренда домашнего кофе, а недавно он заключил контракт с Hugo Boss.
Знаменитый бывший футболист Дэвид Бекхэм снялся в стильной новой рекламе кофейного бренда. Соответствующими кадрами поделился в Instagram не только сам спортсмен, но и компания, которая производит не только бодрящий напиток, но кофемашины.
В видеоролике для кофейного бренда 49-летний бывший футболист надевает жилет, попивая кофе и гладит рубашку. Затем в рекламе было показано, как Дэвид вскипятил молоко и приготовил идеальный кофе. В клипе совладелец Inter Miami CF также продемонстрировал свои многочисленные татуировоки. Футболист лаконично подписал видео такими словами: "Счастливого понедельника".
Дэвид присоединился к рекламной кампании производителя кофейных напитков в ноябре прошлого года и вместе с Джорджем Клуни и звездой сериала "Бриджертоны" Симоной Эшли стал официальным лицом бренда домашнего кофе.
Бывший капитан сборной Англии по футболу не раскрыл стоимость своего нового контракта, но издание The Standard сообщило, что Клуни заработал на этом партнерстве колоссальную сумму в 40 миллионов долларов. Звезда "11 друзей Оушена" является лицом кофейного бренда в Европе с 2006 года.
На протяжении многих лет Дэвид Бекхэм сотрудничал с многими известными брендами. Недавно он заключил контракт с Hugo Boss. В ближайшие сезоны партнерство будет включать коллекции, разработанные и курируемые Дэвидом Бекхэмом, который будет участвовать во всем творческом процессе. Первой представленной коллекцией станет весна-лето 2025.
В последнее время Дэвид Бекхэм все чаще делился с поклонниками кадрами своей жизни в фермерском доме в Котсуолдсе. Он публикует фотографии кур, демонстрирует посадку роз и хвастается урожаем со своего огорода.
Напомним, 14 мая Дэвид Бекхэм показал своих курочек. Футболист держит поголовье кур в загородном доме стоимостью 6 млн фунтов стерлингов. Ранее одна курица даже снесла голубое яйцо.