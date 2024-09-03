"Щасливого понеділка": Девід Бекхем знявся в рекламі кавового бренду (фото, відео)

У спортсмена є досвід рекламування різних товарів. Девід Бекхем став офіційним обличчям бренду домашньої кави, а нещодавно він уклав контракт із Hugo Boss.

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Знаменитий колишній футболіст Девід Бекхем знявся в стильній новій рекламі кавового бренду. Відповідними кадрами поділився в Instagram не тільки сам спортсмен, а й компанія, яка виробляє не тільки підбадьорливий напій, а й кавомашини.

У відеоролику для кавового бренду 49-річний колишній футболіст одягає жилет, попиваючи каву і прасує сорочку. Потім у рекламі було показано, як Девід закип'ятив молоко і приготував ідеальну каву. У кліпі співвласник Inter Miami CF також продемонстрував свої численні татуювання. Футболіст лаконічно підписав відео такими словами: "Щасливого понеділка".

Девід долучився до рекламної кампанії виробника кавових напоїв у листопаді минулого року і разом із Джорджем Клуні та зіркою серіалу "Бріджертони" Сімоною Ешлі став офіційним обличчям бренду домашньої кави.

Девід Бекхем знявся в рекламі кави Фото: https://www.instagram.com/nespresso

Колишній капітан збірної Англії з футболу не розкрив вартість свого нового контракту, але видання The Standard повідомило, що Клуні заробив на цьому партнерстві колосальну суму в 40 мільйонів доларів. Зірка "11 друзів Оушена" є обличчям кавового бренду в Європі з 2006 року.

Протягом багатьох років Девід Бекхем співпрацював із багатьма відомими брендами. Нещодавно він уклав контракт з Hugo Boss. У найближчі сезони партнерство включатиме колекції, розроблені та керовані Девідом Бекхемом, який братиме участь у всьому творчому процесі. Першою представленою колекцією стане весна-літо 2025.

Останнім часом Девід Бекхем все частіше ділився з шанувальниками кадрами свого життя у фермерському будинку в Котсуолдсі. Він публікує фотографії курей, демонструє посадку троянд і хвалиться урожаєм зі свого городу.

Нагадаємо, 14 травня Девід Бекхем показав своїх курочок. Футболіст тримає поголів'я курей у заміському будинку вартістю 6 млн фунтів стерлінгів. Раніше одна курка навіть знесла блакитне яйце.