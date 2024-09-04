Бывший муж Шеннен Доэрти Эшли Гамильтон арестован в Беверли-Хиллз (фото)

Актер угрожал сотрудникам отеля ножом. По словам Эшли Гамильтона, он принимает препараты от рака и сам инцидент почти не помнит.

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Американский актер, комик и автор песен Эшли Гамильтон, который был женат на знаменитой актрисе Шеннен Доэрти, был арестован после того, как угрожал ножом сотруднику отеля, сообщает TMZ.

Шеннен Доэрти со своим мужем Эшли Гамильтоном, 1993 год Фото: Getty Images

Правоохранительные органы 3 сентября прокомментировали журналистам инцидент и отметили, что Гамильтон был арестован около 5 утра 24 августа после скандала в шикарном отеле Беверли-Хиллз. Сотрудник позвонил в полицейский участок и сообщил, что актер вытащил нож и "принял боевую стойку".

По данным следствия, Эшли спал на диване в вестибюле отеля, когда сотрудник разбудил его и сказал, что он не может там находиться, но актер начал спорить и ситуация быстро накалилась.

"Эшли Гамильтон размахивал перочинным ножом, и сотрудник побежал звонить по номеру 911. Когда прибыли полицейские, они нашли Эшли, а затем забрали нож в вестибюле", — говорится в комментарии полиции.

Сотрудники отеля заявили о намерениях выдвинуть обвинения против комика, поэтому Эшли арестовали за мелкое хулиганство и доставили в местную больницу для обследования на предмет возможного нахождения в состоянии алкогольного опьянения. В конечном итоге, по словам полицейских, Эшли в больнице дали справку о том, что все в порядке, а затем офицеры выписали ему повестку и отпустили.

Сам актер рассказал журналистам, что сотрудник отеля напугал его, и именно поэтому он вытащил нож, хотя сам инцидент он почти не помнит. По его словам, в больнице он сказал врачам, что принял какие-то таблетки, в том числе оксикодон, который, ему прописали в связи с диагностированным раком. Сын актера Джордж Гамильтона, поделился, что отец борется с плоскоклеточным раком кожи и перенес две операции, именно поэтому он принимает обезболивающие. После расследования дело будет передано в окружную прокуратуру округа Лос-Анджелес для рассмотрения.

Напомним, 16 июля Фокус писал о том, что врач и близкий друг Шеннен Доэрти описал ее последние минуты. По словам доктора Пиро, актриса упорно боролась до последнего. Шеннен Доэрти была невероятным воином во всем, что делала.