Бывший муж Шеннен Доэрти Эшли Гамильтон арестован в Беверли-Хиллз (фото)
Актер угрожал сотрудникам отеля ножом. По словам Эшли Гамильтона, он принимает препараты от рака и сам инцидент почти не помнит.
Американский актер, комик и автор песен Эшли Гамильтон, который был женат на знаменитой актрисе Шеннен Доэрти, был арестован после того, как угрожал ножом сотруднику отеля, сообщает TMZ.
Правоохранительные органы 3 сентября прокомментировали журналистам инцидент и отметили, что Гамильтон был арестован около 5 утра 24 августа после скандала в шикарном отеле Беверли-Хиллз. Сотрудник позвонил в полицейский участок и сообщил, что актер вытащил нож и "принял боевую стойку".
По данным следствия, Эшли спал на диване в вестибюле отеля, когда сотрудник разбудил его и сказал, что он не может там находиться, но актер начал спорить и ситуация быстро накалилась.
"Эшли Гамильтон размахивал перочинным ножом, и сотрудник побежал звонить по номеру 911. Когда прибыли полицейские, они нашли Эшли, а затем забрали нож в вестибюле", — говорится в комментарии полиции.
Сотрудники отеля заявили о намерениях выдвинуть обвинения против комика, поэтому Эшли арестовали за мелкое хулиганство и доставили в местную больницу для обследования на предмет возможного нахождения в состоянии алкогольного опьянения. В конечном итоге, по словам полицейских, Эшли в больнице дали справку о том, что все в порядке, а затем офицеры выписали ему повестку и отпустили.
Сам актер рассказал журналистам, что сотрудник отеля напугал его, и именно поэтому он вытащил нож, хотя сам инцидент он почти не помнит. По его словам, в больнице он сказал врачам, что принял какие-то таблетки, в том числе оксикодон, который, ему прописали в связи с диагностированным раком. Сын актера Джордж Гамильтона, поделился, что отец борется с плоскоклеточным раком кожи и перенес две операции, именно поэтому он принимает обезболивающие. После расследования дело будет передано в окружную прокуратуру округа Лос-Анджелес для рассмотрения.
Напомним, 16 июля Фокус писал о том, что врач и близкий друг Шеннен Доэрти описал ее последние минуты. По словам доктора Пиро, актриса упорно боролась до последнего. Шеннен Доэрти была невероятным воином во всем, что делала.