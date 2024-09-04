Колишній чоловік Шеннен Догерті Ешлі Гамільтон заарештований у Беверлі-Гіллз (фото)
Актор погрожував співробітникам готелю ножем. За словами Ешлі Гамільтона, він приймає препарати від раку і сам інцидент майже не пам'ятає.
Американський актор, комік і автор пісень Ешлі Гамільтон, який був одружений зі знаменитою актрисою Шеннен Догерті, був заарештований після того, як погрожував ножем працівнику готелю, повідомляє TMZ.
Правоохоронні органи 3 вересня прокоментували журналістам інцидент і зазначили, що Гамільтона заарештували приблизно о 5 ранку 24 серпня після скандалу в шикарному готелі Беверлі-Гіллз. Співробітник зателефонував у поліцейську дільницю і повідомив, що актор витягнув ніж і "прийняв бойову стійку".
За даними слідства, Ешлі спав на дивані у вестибюлі готелю, коли співробітник розбудив його і сказав, що він не може там перебувати, але актор почав сперечатися і ситуація швидко загострилася.
"Ешлі Гамільтон розмахував складаним ножем, і співробітник побіг дзвонити за номером 911. Коли прибули поліцейські, вони знайшли Ешлі, а потім забрали ніж у вестибюлі", — йдеться в коментарі поліції.
Співробітники готелю заявили про наміри висунути звинувачення проти коміка, тож Ешлі заарештували за дрібне хуліганство і доправили в місцеву лікарню для обстеження щодо можливого перебування в стані алкогольного сп'яніння. Зрештою, за словами поліцейських, Ешлі в лікарні дали довідку про те, що все гаразд, а потім офіцери виписали йому повістку і відпустили.
Сам актор розповів журналістам, що співробітник готелю налякав його, і саме тому він витягнув ніж, хоча сам інцидент він майже не пам'ятає. За його словами, в лікарні він сказав лікарям, що прийняв якісь пігулки, зокрема оксикодон, який йому прописали у зв'язку з діагностованим раком. Син актора Джордж Гамільтона, поділився, що батько бореться з плоскоклітинним раком шкіри і переніс дві операції, саме тому він вживає знеболювальні. Після розслідування справу буде передано в окружну прокуратуру округу Лос-Анджелес для розгляду.
Нагадаємо, 16 липня Фокус писав про те, що лікар і близький друг Шеннен Догерті описав її останні хвилини. За словами доктора Піро, актриса наполегливо боролася до останнього. Шеннен Догерті була неймовірним воїном у всьому, що робила.