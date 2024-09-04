Колишній чоловік Шеннен Догерті Ешлі Гамільтон заарештований у Беверлі-Гіллз (фото)

Актор погрожував співробітникам готелю ножем. За словами Ешлі Гамільтона, він приймає препарати від раку і сам інцидент майже не пам'ятає.

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Американський актор, комік і автор пісень Ешлі Гамільтон, який був одружений зі знаменитою актрисою Шеннен Догерті, був заарештований після того, як погрожував ножем працівнику готелю, повідомляє TMZ.

Шеннен Догерті зі своїм чоловіком Ешлі Гамільтоном, 1993 рік Фото: Getty Images

Правоохоронні органи 3 вересня прокоментували журналістам інцидент і зазначили, що Гамільтона заарештували приблизно о 5 ранку 24 серпня після скандалу в шикарному готелі Беверлі-Гіллз. Співробітник зателефонував у поліцейську дільницю і повідомив, що актор витягнув ніж і "прийняв бойову стійку".

За даними слідства, Ешлі спав на дивані у вестибюлі готелю, коли співробітник розбудив його і сказав, що він не може там перебувати, але актор почав сперечатися і ситуація швидко загострилася.

"Ешлі Гамільтон розмахував складаним ножем, і співробітник побіг дзвонити за номером 911. Коли прибули поліцейські, вони знайшли Ешлі, а потім забрали ніж у вестибюлі", — йдеться в коментарі поліції.

Співробітники готелю заявили про наміри висунути звинувачення проти коміка, тож Ешлі заарештували за дрібне хуліганство і доправили в місцеву лікарню для обстеження щодо можливого перебування в стані алкогольного сп'яніння. Зрештою, за словами поліцейських, Ешлі в лікарні дали довідку про те, що все гаразд, а потім офіцери виписали йому повістку і відпустили.

Сам актор розповів журналістам, що співробітник готелю налякав його, і саме тому він витягнув ніж, хоча сам інцидент він майже не пам'ятає. За його словами, в лікарні він сказав лікарям, що прийняв якісь пігулки, зокрема оксикодон, який йому прописали у зв'язку з діагностованим раком. Син актора Джордж Гамільтона, поділився, що батько бореться з плоскоклітинним раком шкіри і переніс дві операції, саме тому він вживає знеболювальні. Після розслідування справу буде передано в окружну прокуратуру округу Лос-Анджелес для розгляду.

Нагадаємо, 16 липня Фокус писав про те, що лікар і близький друг Шеннен Догерті описав її останні хвилини. За словами доктора Піро, актриса наполегливо боролася до останнього. Шеннен Догерті була неймовірним воїном у всьому, що робила.