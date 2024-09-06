"Король Кайли возвращается": Кайли Дженнер радикально изменила цвет волос (фото)

Кайли Дженнер — самая молодая и богатая из всей семьи Кардашьян. Она является основателем и креативным директором модного бренда одежды Khy.

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Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер изменила цвет волос. 5 сентября она продемонстрировала в Instagram новый образ, вызвав у поклонников бурю эмоций.

В карусели фотографий и видео Дженнер крупным планом показала свои волосы, окрашенные в темно-бирюзовый цвет. Она лаконично подписала пост: "Симпатичный конец времени".

Кайли Дженнер изменила цвет волос Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли в кадрах позирует в обрезанную белую футболку. Свой образ звезда дополнила серебряными украшениями и сделала простой макияж, подчеркнув скулы розовыми румянами и накрасив ресницы черной тушью.

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Поклонники тут же принялись комментировать ее новый цвет волос, один из них написал: "Король Кайли возвращается". Другой подписчик звезды написал: "Король вернулся и лучше, чем когда-либо".

"King Kylie" — псевдоним мамы двоих детей в социальных сетях, который она использовала в качестве вдохновения для своего предыдущего партнера Tyga, который был известен как "King Gold Chains". Знаменитость в 2014 году выбирала образы с яркими цветами волос, смелую одежду и броский макияж.

В январе 2024 года основательница Kylie Cosmetics намекнула на возвращение своего альтер-эго в серии фотографий, на которых она была изображена с волосами розового цвета, но этот цвет волос она носила недолго.

Напомним, 20 августа Кайли Дженнер представила новую коллекцию купальников собственного бренда Khy.