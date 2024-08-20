Кайли Дженнер представила новую коллекцию купальников собственного бренда (фото)

Кайли Дженнер — самая молодая и богатая из всей семьи Кардашьян. Она является основателем и креативным директором модного бренда одежды Khy.

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Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер представила новую коллекцию пляжной одежды своего бренда Khy. Она в понедельник, 19 августа, поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram несколькими новыми фотографиями, продемонстрировав точеную фигуру в шикарном купальнике.

На снимках 27-летняя красавица изображена в слитном купальнике из новой летней коллекции Khy satin. Цельный купальник серо-стального цвета выгодно подчеркнул ее стройную фигуру: бретели крест-накрест и глубокий вырез спереди фокусируют внимание на декольте Дженнер. Звезда реалити-шоу распустила волнистые черные волосы и нанесла сияющий макияж в сливовых тонах. Она дополнила свой образ крупными серебряными серьгами в стиле Jenny From The Block.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

"Самая сексуальная новинка на сегодняшний день — атласный купальник khy поступит в продажу всего через 2 дня, 21 августа", — подписала снимки Кайли.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Комментируя создание коллекции, основательница и креативный директор Khy Дженнер отметила: "Это гардероб моей мечты для отпуска, и я так рада наконец поделиться им со всеми. Мы потратили много времени на то, чтобы усовершенствовать эту коллекцию, потому что, как и во всем, что мы запускаем в Khy, дизайн, качество, ткань и посадка имеют для меня огромное значение".

Напомним, 13 августа сообщалось, что Кайли Дженнер украсила обложку британского Vogue. Звезда реалити-шоу продемонстрировала стройную фигуру в модной фотосессии.