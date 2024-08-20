Кайлі Дженнер представила нову колекцію купальників власного бренду (фото)

Кайлі Дженнер — наймолодша та найбагатша з усієї родини Кардаш'ян. Вона є засновником і креативним директором модного бренду одягу Khy.

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Зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер представила нову колекцію пляжного одягу свого бренду Khy. Вона в понеділок, 19 серпня, поділилася зі своїми численними шанувальниками в Instagram кількома новими фотографіями, продемонструвавши точену фігуру в шикарному купальнику.

На знімках 27-річна красуня зображена в суцільному купальнику з нової літньої колекції Khy satin. Цілісний купальник сіро-сталевого кольору вигідно підкреслив її струнку фігуру: бретелі хрест-навхрест і глибокий виріз спереду фокусують увагу на декольте Дженнер. Зірка реаліті-шоу розпустила хвилясте чорне волосся і нанесла сяйливий макіяж у сливових тонах. Вона доповнила свій образ великими срібними сережками в стилі Jenny From The Block.

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

"Найсексуальніша новинка на сьогоднішній день — атласний купальник khy надійде в продаж всього через 2 дні, 21 серпня", — підписала знімки Кайлі.

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Коментуючи створення колекції, засновниця та креативна директорка Khy Дженнер зазначила: "Це гардероб моєї мрії для відпустки, і я так рада нарешті поділитися ним з усіма. Ми витратили багато часу на те, щоб удосконалити цю колекцію, бо, як і в усьому, що ми запускаємо в Khy, дизайн, якість, тканина і посадка мають для мене величезне значення".

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку британського Vogue. Зірка реаліті-шоу продемонструвала струнку фігуру в модній фотосесії.